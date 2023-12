Tony Finau vence o Northern Trust, a sua primeira vitória em 1.975 dias

Mas na segunda-feira à tarde, Finau pôs fim à longa espera da sua segunda vitória no PGA Tour, batendo Cameron Smith num playoff para ganhar o Northern Trust no Liberty National Golf Club.

Nesses cinco anos sem vitórias, Finau conseguiu oito vice-campeonatos e 39 resultados entre os 10 primeiros. Não é de admirar que ele parecesse uma figura aliviada depois de afundar o putt vencedor para conquistar sua primeira vitória desde o Puerto Rico Opem de 2016.

"Acredito muito em mim, e tenho de acreditar", disse Finau, de 31 anos, aos jornalistas.

"Este jogo já é difícil. Estes tipos são tão bons como são. Se não acreditares que os podes vencer, é uma batalha difícil, e eu continuo a acreditar."

Finau não podia ter terminado a sua época estéril num palco maior, ao vencer a primeira fase dos Playoffs da FedExCup, que irá coroar o campeão da época do PGA Tour.

Depois de a ronda final do Northern Trust ter sido adiada para segunda-feira devido à tempestade tropical Henri, que atingiu o nordeste dos Estados Unidos no fim de semana, Finau fez uma excelente volta final de 65 pancadas para terminar com 20 abaixo do par do torneio, juntamente com o australiano Smith, obrigando os dois a um play-off.

Mas no primeiro buraco, Finau arrebatou a sua importante vitória, que o coloca no topo da classificação da FedExCup com dois torneios por disputar - o BMW Championship desta semana e o Tour Championship em Atlanta, em setembro.

O Northern Trust é o primeiro evento de playoff da FedEx Cup do PGA Tour.

Na FedEx Cup, os jogadores acumulam pontos na classificação ao longo da época e os 125 melhores participam no primeiro playoff.

O campo é reduzido com os 30 jogadores finais a competirem no Tour Championship, onde o Campeão da FedExCup ganha 15 milhões de dólares.

"Acredito em mim próprio", acrescentou Finau. "Acredito na minha equipa. Não tive as vitórias necessárias para ter esse tipo de confiança e crença, mas é preciso acreditar.

"Tenho de acreditar que posso ir lá para fora e vencer o J.T. hoje, e posso vencer o Jon Rahm", continuou Finau, referindo-se a Justin Thomas e ao número 1 do mundo do golfe. "Tenho de acreditar nisso, e acreditei, e continuo a acreditar, e essa é a única razão pela qual estou aqui sentado hoje como campeão."

LER: Depois da sua segunda grande vitória no Open, Collin Morikawa está a adorar a oportunidade de representar a equipa dos EUA na Tóquio 2020

Uns dias difíceis

O regresso de Patrick Reed ao Liberty National, onde venceu o Northern Trust em 2019, não correu como planeado.

O americano, que chegou ao torneio em 22º lugar na classificação da FedExCup, foi forçado a desistir com uma lesão no tornozelo.

E durante a ronda final, Reed emitiu um comunicado dizendo que estava em casa, em Houston, a lutar contra uma pneumonia dupla.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"A boa notícia é que o meu tornozelo está bem", escreveu. "A má notícia é que tenho estado no hospital com pneumonia bilateral. Estou a recuperar, assim que os médicos me derem alta - estou ansioso por regressar. Desejo-vos tudo de bom e mal posso esperar para voltar a jogar!

"Muito obrigado pelo vosso apoio", continuou, "é muito importante para mim. Além disso, um agradecimento especial aos médicos, enfermeiros e funcionários do The Methodist Hospital no Texas Medical Center."

Reed retirou-se do BMW Championship desta semana, o segundo evento dos Playoffs da FedExCup, também na segunda-feira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com