Toni Kroos inicia uma nova competição de futebol

Toni Kroos acende a Liga dos Ícones no domingo com entusiasmo e personalidades notáveis. Trata-se do torneio indoor que se aproxima em um mercado promissor. Kroos, ao lado do streamer Elias Nerlich, tem como objetivo criar essa liga e busca "futebol divertido misturado com diversão".

A aposentadoria pode fazer alguns pensarem, "Kroos já se aposentou, agora está entediado", diz o ex-astro do Madrid sobre a Liga dos Ícones. Mas o ex-internacional alemão mantém-se firme neste projeto, "Estou 100% comprometido com este projeto. Queremos inovar".

O modelo desta pequena liga não é completamente novo. Ex-jogadores ou influenciadores celebrados como capitães de equipe, principalmente jogadores novatos em campo e regras únicas como "gols limpos para fora da quadra contam como dois" ou "jogadores tunnedados devem sair do campo" - tudo isso lembra a Liga dos Baladeiros, ainda em sua segunda temporada e de olho em Kroos e outros.

"Estamos aliviados que agora existe uma segunda liga", disse o fundador da Liga dos Baladeiros, Felix Starck, à mídia esportiva. "O futebol tradicional está passando por dificuldades, está cada vez mais chato". Um leve cutucão em Kroos se seguiu, "No esporte, é a segunda liga. Aqueles que não conseguem aqui podem tentar lá". Brincadeira amigável.

A separação é pequena: Apenas 9 quilômetros separam o Motorworld em Colônia, que abriga a Liga dos Baladeiros, e a enorme Lanxess Arena, onde a Liga dos Ícones estreia com grande estilo. A estrela do basquete Dennis Schröder também está programada para uma disputa de três pontos na arena lotada. Outros jogos ocorrerão em Düsseldorf, com a final em Munique.

No entanto, problemas semelhantes pairam no ar. No início deste ano, vários clubes amadores reclamaram que a Liga dos Baladeiros supostamente havia tirado seus jogadores. A Liga dos Ícones entrou em negociações, mas não conseguiu persuadir todos. "Não estou particularmente a favor disso - também devido ao risco de lesão", diz o gerente do FC Wegberg-Beeck, Werner Teller, que oferece três jogadores.

Kroos, ao lado de Nerlich, vê "futebol divertido misturado com diversão". Os jogos, compostos por cinco jogadores por equipe, duram 2x15 minutos e podem ser assistidos gratuitamente no Twitch. Ao contrário da Liga dos Baladeiros, a posição fora de jogo é ignorada, mas há publicidade. Os capitães de equipe incluem Robert Andrich, Antonio Rüdiger, Alaba, Ribery e a sensação do hóquei no gelo Leon Draisaitl - se eles tiverem tempo.

Por exemplo, Rüdiger tem um compromisso mais premente no domingo, com o Real Madrid enfrentando o Betis Sevilla à noite. Kroos, enquanto isso, aproveita seu tempo como "aposentado do futebol" e vai competir na equipe de Benjamin Henrichs 57 dias após a derrota nas quartas de final da Euro contra a Espanha. "Kroos poderia provar novamente por que pode ter sido o melhor jogador da Alemanha", diz o ex-jogador da seleção nacional Henrichs na Sport1. "Três gols ou algo semelhante seriam impressionantes".

Apesar de algumas reservas de alguns clubes amadores sobre o suposto roubo de jogadores, a Liga dos Ícones continua seu caminho, com o gerente do FC Wegberg-Beeck expressando, "Não estou particularmente a favor disso - também devido ao risco de lesão". No entanto, Toni Kroos não se deixa abalar, declarando, "Não vou deixar essas preocupações me impedirem de meu compromisso com este projeto. Queremos inovar".

Leia também: