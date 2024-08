Toni Kroos inicia participação em nova competição de futebol

Toni Kroos abre o palco para a Liga dos Ícones neste domingo, cercado de estrelas. É a próxima grande coisa no mercado de futebol indoor lucrativo. Kroos, que se uniu ao streamer Elias Nerlich para criar a liga, está ansioso por "futebol emocionante com um toque".

A aposentadoria, alguns poderiam dizer, é entediante para o ex-astro do Real Madrid. Mas Kroos afirma: "Estou totalmente envolvido neste projeto. Estamos aiming to shake things up."

O conceito da liga não é inteiramente novo. Ex-profissionais ou figuras influentes como capitães de equipe, principalmente jogadores amadores em campo, e regras únicas como "gols acima do tabuleiro dobram" ou "jogadores tunelados devem deixar o campo" - é semelhante à Liga dos Ballers, atualmente em sua segunda temporada, de olho em Kroos e sua equipe.

"Não muito impressionado"

O pai fundador da Liga dos Ballers, Felix Starck, expressou seus pensamentos à mídia esportiva: "Estamos felizes por haver uma nova liga agora. O futebol tradicional está perdendo seu apelo, ficando cada vez mais maçante." Starck não conseguiu deixar de lançar uma indireta a Kroos: "No que diz respeito ao esporte, é a segunda liga. Aqueles que não conseguem aqui podem tentar lá." Boas intenções.

As instalações estão próximas: são apenas cerca de 9 quilômetros do Motorworld em Colônia, casa da Liga dos Ballers, até a Lanxess Arena, onde a Liga dos Ícones estreia. O jogador de basquete Dennis Schröder é esperado para participar de um concurso de três pontos na arena esgotada. Os jogos restantes ocorrerão em Düsseldorf, culminando na final em Munique.

No entanto, os problemas também são familiares. Anteriormente, este ano, vários clubes amadores acusaram a Liga dos Ballers de recrutar seus jogadores. A Liga dos Ícones teve discussões, mas nem todos estão convencidos. "Não estou muito impressionado - principalmente devido ao risco de lesão", diz o diretor do FC Wegberg-Beeck, Werner Tellers, fornecendo três jogadores.

Kroos, co-fundador da liga, espera "futebol emocionante com um toque". Os jogos, com cinco jogadores por equipe, duram 2x15 minutos e são transmitidos ao vivo no Twitch. Ao contrário da Liga dos Ballers, não há regra de impedimento, mas há tabuleiros. Entre os capitães de equipe estão Robert Andrich, Antonio Rüdiger, Alaba, Ribery e a estrela do hóquei no gelo Leon Draisaitl - se eles encontrarem tempo.

Por exemplo, Rüdiger tem outras prioridades no domingo, já que o Real Madrid enfrenta o Betis Sevilla à noite. Kroos, agora um "aposentado do futebol", está livre para se juntar à equipe do Benjamin Henrichs 57 dias após a eliminação da Alemanha na Euro contra a Espanha. "Toni poderia mostrar novamente que ele pode ter sido o melhor jogador da Alemanha", disse o ex-jogador nacional Henrichs na Sport1, sugerindo a possibilidade de Kroos marcar alguns gols.

