Tommy Fleetwood faz um hole-in-one memorável no Masters

No cenário mais famoso, o inglês fez um dramático hole-in-one no par três do 16º buraco, na quinta-feira, para subir na tabela de classificação em Augusta.

Passando por cima do lago e evitando os bunkers que rodeiam o green, a bola de Fleetwood dissecou cuidadosamente todos os obstáculos para saltar algumas vezes antes de encontrar o buraco.

Fleetwood, que se tornou proeminente depois da sua amizade com Francesco Molinari durante a Ryder Cup, tinha um ar aliviado no rosto quando levantou os braços em sinal de celebração, em sincronia com os fãs, ao ver a sua bola cair.

"É muito bom ter uma no Masters", disse Fleetwood aos media no final. "Acho que também são duas em duas semanas de competição. Estou a acumulá-las rapidamente e de repente. Vou tentar continuar a fazê-lo.

"Sim, é muito especial. Fazê-lo num Major é ótimo, fazê-lo em competição é ótimo, mas em Augusta é provavelmente mais uma vantagem."

É o seu segundo torneio consecutivo com um ás, depois de o nº 24 do mundo também ter conseguido um no evento WGC Match Play.

E está a tornar-se um hábito dispendioso para o jogador de 30 anos, pois é tradição que qualquer golfista que faça um hole-in-one pague uma bebida a todos os seus colegas.

Também vai receber o vaso de cristal comemorativo entregue pelo feito no Masters, que poderá guardar para sempre.

Na história de Augusta, houve 22 hole-in-ones e Fleetwood chegou aos 23 com o seu esforço notável.

Passou de quatro para dois acima do par com essa única tacada, aproximando-se muito mais do líder e compatriota Justin Rose.

