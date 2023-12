Tommy DeVito, estrela dos New York Giants, aparece numa pizzaria de Nova Jérsia depois de uma disputa sobre os honorários

A Coniglio's Old Fashioned Pizzeria, em Morristown, Nova Jérsia, tinha inicialmente anunciado que o quarterback dos New York Giants iria aparecer no restaurante na terça-feira, para depois dizer que o evento tinha sido cancelado devido a um aumento acentuado da taxa de comparência que aparentemente estava a ser pedida.

Segundo a pizzaria, isso aconteceu depois da recente vitória dos Giants sobre os Green Bay Packers.

"Não @tommydevito NÃO será @coniglios nesta terça-feira como originalmente planejado", postou Coniglio no domingo.

"Após a vitória da semana passada, recebemos a notícia de seu agente de que sua taxa de aparição seria duplicada (passou de 10k para 20); Somos uma pequena empresa familiar e decidimos que US $ 20.000 era um pouco íngreme por 2 horas. Pedimos desculpa a todos os que já tinham comprado bilhete".

De acordo com Darren Rovell, da Action Network, o agente de DeVito, Sean Stellato, disse que ele e o seu cliente não tinham aumentado o preço porque nunca foi assinado qualquer contrato, mas Coniglio's apresentou uma captura de ecrã de uma conversa em que as duas partes pareciam ter feito um acordo informal de 10 mil dólares.

Mas tudo está bem quando acaba bem e a lenda de DeVito continua a crescer. O "Tommy Cutlets", que ganhou a alcunha graças ao popular prato italiano americano, fez uma aparição surpresa no Coniglio's na terça-feira - alegadamente sem dinheiro, de acordo com Rovell.

"Era muito importante para mim", disse DeVito ao The New York Post sobre a sua aparição.

"Havia muita coisa a acontecer naquela altura - e muita gente a fazer coisas diferentes como parte da minha equipa.

"Algumas coisas passaram despercebidas, e assim que tomei conhecimento - que foi na segunda-feira, quando chegou ao meu telemóvel - foi quando eu pensei: 'Temos de ir lá, encontrá-lo cara a cara, corrigir as coisas, comer uma pizza fantástica e divertirmo-nos.'"

Nino Coniglio, proprietário da pizzaria, disse ao Post que lamentava qualquer má impressão que DeVito tivesse recebido por causa do cancelamento inicial.

A CNN Sport contactou Stellato e Coniglio's para comentar o assunto.

Rapaz local faz o bem

DeVito, que comandou a jogada que deu a vitória aos Giants na recente vitória sobre os Packers no início deste mês, e Stellato abraçaram a sua herança italiana à medida que o quarterback se tornou proeminente nesta temporada.

DeVito, um rapaz local, ainda vive em casa dos pais, a mãe ainda lhe faz a cama e ele entrou na liga como uma perspetiva pouco anunciada.

Stellato já disse anteriormente que DeVito é muito exigente em relação às empresas com as quais se vai alinhar, assegurando que o quarterback não se esqueceu de onde veio.

"É um rapaz local a fazer o bem. Ele está a jogar pela equipa da sua cidade natal e o que está a fazer é inacreditável para todas as pessoas de Nova Jérsia, todas as pessoas de Nova Iorque e todos os adeptos dos Giants", acrescentou Stellato.

"Ele é o garoto-propaganda do azarão."

Os Giants perderam para o New Orleans Saints no domingo por 24 a 6, com DeVito jogando 20 para 34 e 177 jardas. O New York manteve-se próximo até ao intervalo, a perder por 7-6, mas foi eliminado na segunda parte, quando os Saints conseguiram a vitória, graças a um forte desempenho de Derek Carr - com 218 jardas e três touchdowns - no centro.

Kristina Sgueglia, Ben Church e Abby Phillip, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

