Tom Lockyer, capitão do Luton Town, recebe alta hospitalar após sofrer uma paragem cardíaca durante um jogo da Premier League

Lockyer teve um colapso aos 59 minutos do jogo de sábado em Kenilworth Road e foi levado de ambulância para o hospital, o que levou a que o jogo fosse abandonado com o resultado de 1-1.

"Estamos gratos por informar que o nosso capitão Tom Lockyer iniciou agora um período de reabilitação no conforto da sua própria casa, depois de ter recebido alta hospitalar na quarta-feira", afirmou o Luton num comunicado na quinta-feira.

"Esta notícia encorajadora vem na sequência de um procedimento bem sucedido que teve lugar na terça-feira, em que Tom teve um dispositivo ICD(Cardioversor Desfibrilador Implantável) instalado para evitar uma repetição do incidente de sábado."

É a segunda vez em apenas sete meses que Lockyer tem um colapso em campo.

Lockyer sofreu uma fibrilhação auricular e desmaiou aos 11 minutos da final do play-off de maio contra o Coventry, tendo o jogador de 29 anos sido posteriormente submetido a uma cirurgia e libertado para voltar a jogar depois de o Luton ter sido promovido à Premier League.

"Os conselhos clínicos que o Tom e o clube tomaram desde a final do play-off do Championship foram conduzidos pelos mais reputados cardiologistas, que estiveram envolvidos em todas as etapas, juntamente com uma equipa de consultores multidisciplinares de apoio", acrescenta o comunicado do Luton.

"Podemos agora confirmar que os testes realizados esta semana revelaram que o problema que Tom teve no sábado era diferente da fibrilhação auricular que sofreu em maio".

A Premier League anunciou na quarta-feira que o jogo abandonado no sábado seria repetido na íntegra, mas a data do jogo ainda não foi confirmada.

Lockyer foi tratado no relvado antes de ser transportado numa maca e o jogo foi inicialmente suspenso, tendo os jogadores também abandonado o campo.

Ambos os jogadores voltaram a aparecer depois de o jogo ter sido cancelado, dando a volta ao relvado e aplaudindo os adeptos que gritavam o nome do capitão do Luton.

"O clube, Tom e a família Lockyer gostariam de aproveitar esta oportunidade para reiterar os nossos sinceros agradecimentos colectivos a todos os jogadores do Bournemouth, aos seus adeptos, aos dirigentes do clube e, em especial, à equipa médica e ao médio Philip Billing, que foi o primeiro a chegar ao Tom no relvado e a pedir ajuda", prossegue o comunicado do Luton.

"Apoiado pelas acções da equipa médica do Bournemouth e dos paramédicos locais, foram os protocolos instituídos e as acções profissionais da nossa própria equipa médica que deram a Tom esta oportunidade de recuperação e a quem estamos gratos."

"Estamos muito orgulhosos de ter o Locks como nosso capitão e a sua liderança vai continuar a partir das linhas laterais, onde a sua coragem vai inspirar os seus companheiros de equipa, colegas e adeptos, a partir de sábado."

O Luton recebe o Newcastle United em Kenilworth Road para o jogo de sábado da Premier League.

Issy Ronald e George Ramsay, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com