Tom Brady: "Nem sempre é o que eu quero. É o que nós queremos como família". O que se segue para o quarterback?

O Tampa Bay Buccaneers de Brady foi uma das vítimas do que foi apelidado de melhor fim de semana de futebol americano da história da NFL - perdendo de forma agonizante uma reviravolta de 24 pontos no segundo tempo contra o Los Angeles Rams em um dos quatro jogos de divisão dos playoffs de tirar o fôlego.

As perguntas sobre o futuro do jogador de 44 anos começaram no momento em que ele deixou o campo, com o quarterback Brady dizendo que "não tinha pensado muito nisso".

"Vamos viver o dia a dia e ver em que ponto estamos", acrescentou.

Depois de ter enfrentado durante anos as perguntas anuais da pós-temporada sobre os seus planos de reforma, Brady não é estranho ao facto de se ter mostrado tranquilo quanto ao fim da sua carreira de 22 épocas, mas ao aparecer no podcast "SiriusXM Let's Go!" na segunda-feira, o quarterback falou longamente sobre o seu processo de pensamento para o futuro.

Apesar de reiterar o seu desejo de não "apressar" qualquer decisão, Brady disse que a sua mulher, Gisele Bündchen, e os seus filhos estariam no centro de qualquer escolha que fizesse.

"A maior diferença agora que estou mais velho é que também tenho filhos e preocupo-me muito com eles", disse Brady a Jim Gray.

"Eles têm sido os meus maiores apoiantes. A minha mulher é a minha maior apoiante, dói-lhe ver-me a ser atingido.

"Ela merece o que precisa de mim como marido e os meus filhos merecem o que precisam de mim como pai."

A família em primeiro lugar

Apesar do final desolador, foi mais uma excelente temporada para o eterno Brady, que lançou 5.316 jardas, o melhor da carreira e da temporada da NFL, ultrapassando a marca das 5.000 jardas pela segunda vez na carreira.

Ele também liderou a NFL em passes para touchdown na temporada regular, com 43, terminando em segundo lugar, atrás apenas de Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, em classificação de quarterback (QBR), com 68,1 pontos.

No entanto, Brady afirmou que tal campanha não teria sido possível sem a sua família.

"Vou passar algum tempo com eles e dar-lhes o que precisam, porque eles têm-me dado o que preciso nos últimos seis meses para fazer o que gosto de fazer", disse Brady.

"Eu disse isto há alguns anos, é disso que se tratam as relações - nem sempre é o que eu quero, é o que nós queremos como família. Vou passar muito tempo com eles e descobrir no futuro o que se segue.

"Jogar futebol dá-me muita alegria, adoro. Mas não jogar futebol, isso também me dá muita alegria agora, com os meus filhos a ficarem mais velhos e a vê-los desenvolverem-se e crescerem."

'Nível de campeonato'

Tendo passado 20 anos e vencido seis Super Bowls com o New England Patriots, estabelecendo uma dinastia dominante com o técnico Bill Belichick, Brady assinou com os Buccaneers em 2020.

Posteriormente, ele reivindicou seu sétimo anel do Super Bowl em sua primeira temporada na Flórida, anulando enfaticamente mais um ano de acusações de que ele estava "acabado" no nível superior - afirmações que Brady datava de 2015.

A reforma chegará quando o próprio Brady souber que já não pode jogar a esse "nível de campeão".

"Todos os anos tenho de me certificar de que tenho a capacidade de me empenhar naquilo que a equipa realmente precisa, que é muito importante para mim", disse Brady.

"A equipa não merece nada menos do que o meu melhor. Se eu sentir que não estou empenhado nisso, ou que não consigo jogar a um nível de campeão, então é preciso dar a outra pessoa a oportunidade de jogar.

"Veremos. Há muito tempo entre agora e o início da próxima época de futebol. Tenho de perceber bem essas coisas, o que é provavelmente natural para qualquer pessoa."

Fonte: edition.cnn.com