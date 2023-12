Tom Brady diz que está "bem" depois de sofrer uma lesão no braço na derrota de 41-31 do Tampa Bay Buccaneers para o Kansas City Chiefs

Na conferência de imprensa após o jogo, o quarterback respondeu bruscamente a uma pergunta sobre o seu braço dizendo: "Vou ficar bem. É o futebol americano" .

Apesar do forte desempenho do sete vezes vencedor do Super Bowl, foi o seu adversário, Patrick Mahomes, que saiu com a vitória depois de mais uma atuação deslumbrante. O quarterback do Chiefs fez 23 de 37 para 249 jardas e três touchdowns contra uma das melhores defesas da liga.

O jogo foi disputado no Estádio Raymond James, em Tampa, com lotação esgotada, apenas quatro dias depois de o furacão Ian ter devastado a Florida, e os adeptos assistiram a um jogo emocionante.

Depois de um fumble do Bucs no pontapé inicial, Mahomes marcou seu primeiro touchdown na segunda jogada do jogo, encontrando o tight end Travis Kelce, que passou por cima de um tackle para cruzar a linha do gol.

Os Chiefs não desistiram, percorrendo 79 jardas em 12 jogadas antes de Clyde Edwards-Helaire fazer uma corrida de três jardas para colocar a equipa visitante a ganhar por 14-3.

Na jogada seguinte, Mahomes mostrou seu status de superstar com um touchdown de destaque. O jogador de 27 anos evitou alguns tackles antes de lançar a bola na endzone para Edwards-Helaire marcar seu segundo touchdown da noite.

"Consegui usar minha velocidade, meu pouco de velocidade, para contornar a borda. Ia correr, mas eles voaram à minha volta", disse Mahomes. "Apercebi-me de que não ia conseguir e vi o Clyde, por isso, atirei a bola para ele."

Brady voltou no segundo quarto com seu próprio touchdown, encontrando Mike Evans em um passe de 13 jardas, mas foi uma jogada no final do intervalo que deixou os fiéis do Bucs preocupados com seu QB.

O Tampa Bay tinha uma jogada de 1 e 10 em seus próprios 34 com 5:09 no relógio no segundo quarto, quando Brady foi desarmado pelo cornerback do Chiefs, L'Jarius Sneed.

Brady agarrou imediatamente o braço depois de ser atingido por Sneed e estava visivelmente a debater-se. Depois de se sentar no banco de suplentes, foi para a linha lateral lançar alguns passes ao lado do suplente Blaine Gabbert, mas não foi anunciada qualquer lesão e Brady voltou a jogar após outro touchdown dos Chiefs.

O jogador de 45 anos não pareceu perturbado quando voltou à ação e fez outro passe para touchdown para Evans a apenas 10 segundos do fim do jogo, fechando a desvantagem ao intervalo em 28-17.

Brady e Mahomes trocaram passes para touchdown no segundo tempo, mas os Bucs não conseguiram se recuperar, apesar de a defesa ter limitado os Chiefs a 13 pontos no segundo tempo, quando o jogo terminou em 41 a 31.

Apesar de Mahomes ter recebido os elogios pós-jogo, foi Brady quem teve as melhores estatísticas, com 39 de 52 para três touchdowns e um recorde de 385 jardas na temporada. Apesar de seu excelente jogo, Brady está agora 1-2 contra seu rival quarterback desde que se mudou para a Flórida em 2020.

A derrota não impediu o sete vezes vencedor do Super Bowl de elogiar o rival no pós-jogo: "Adoro ver Patrick jogar. Infelizmente, estamos no lado errado disso esta noite".

Apesar do susto da lesão no braço, Brady espera ser titular contra os Atlanta Falcons no próximo domingo, dando continuidade a uma série notável de jogos.

O quarterback foi titular em 37 jogos consecutivos pela sua atual equipa e em 97 jogos consecutivos no total, uma série que remonta a 2016, quando estava com os New England Patriots.

A derrota para os Chiefs deixa os Bucs com um registo de 2-2, mas ainda no topo da NFC South graças ao seu registo de 1-0 em jogos de divisão.

Entretanto, os Chiefs, que agora têm 3-1 e lideram a AFC West, vão defrontar os Las Vegas Raiders em Kansas City.

