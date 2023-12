Todos estão no mesmo barco": Vale a pena endividar-se para desenhar moda?

Findikoglu, nascida na Turquia - que se formou na Central Saint Martins em 2015 - foi um dos nomes mais esperados da programação de cinco dias, que decorreu de 15 a 19 de setembro.

A sua lista de clientes inclui o tipo de talento da lista A com que muitas marcas só podem sonhar, desde Rihanna e Lady Gaga a Madonna e Bella Hadid. É também responsável por alguns dos looks das maiores celebridades deste verão - incluindo o mini vestido de seda vermelho rubi que Margot Robbie usou na passadeira vermelha VIP de "Barbie" em Londres e o vestido de facas esculpido à mão que Hari Nef usou na estreia do filme. Kylie Jenner também é uma das favoritas, tendo escolhido um look primavera-verão 2023 para usar na Semana da Moda de Paris em setembro passado, bem como posado com peças personalizadas para os seus 399 milhões de seguidores no Instagram.

Do lado de fora, parece que Findikoglu conseguiu. Aqui estão todos os ingredientes que devem levar a jovem de 33 anos de idade de artista promissora a um nome de Londres. Mas falta uma coisa: dinheiro.

"Não tinha orçamento suficiente para fazer o espetáculo. É tão simples quanto isso", disse Findikoglu à CNN durante uma entrevista à porta do seu estúdio na zona leste de Londres, no primeiro dia da Semana da Moda de Londres. "O local estava quase a ser reservado. Depois pensei: 'Não posso voltar a fazer isto com o meu próprio dinheiro. Não vou fazer isto a mim própria".

Findikoglu diz que ainda está a pagar os custos do desfile outono-inverno 2023 da marca, realizado em fevereiro deste ano. Se o desfile primavera-verão 2024 tivesse decorrido como planeado, poderia ter-lhe custado entre £110.000 e £120.000 ($136.000-$148.000). "Falo com os meus amigos designers e todos estão no mesmo barco. Fazemos um desfile, ficamos com muitas dívidas e depois continuamos a pagá-las até ao desfile seguinte."

Esta temporada, uma vaga de jovens talentos reconhecidos pela indústria retirou-se do calendário oficial, incluindo Steven Stokey-Daley, de 26 anos (que desenha sob a alcunha S.S Daley) e Nensi Dojaka, de 30 anos - ambos vencedores do prestigiado Prémio LVMH em 2022 e 2021, respetivamente. Além disso, o designer americano Michael Halpern, de 31 anos - que recebeu dois prémios de moda britânicos na sua carreira - anunciou na semana passada que a sua marca não só não iria participar na Semana da Moda de Londres, como planeia encerrar definitivamente.

Embora acredite que foi o melhor para a sua marca, Findikoglu não tomou a decisão de irem embora de ânimo leve. "Não consegui trabalhar durante uma semana", disse. Durante dias, ficou "paralisada", presa à preocupação de que os seus pares e as pessoas do sector a considerassem fraca. "Mas eu represento uma mulher destemida. E se não sair e falar sobre isso, então não estou a ser fiel a mim própria, à minha marca e a tudo o que represento."

A tomada de controlo dos conglomerados de moda

Atualmente, as realidades de gerir uma marca de moda independente de alta gama são sombrias e a concorrência para os designers autofinanciados é feroz. De acordo com o Savigny Luxury Index, um índice geral de medição do mercado publicado pelo grupo de gestão de fortunas Savigny Partners, conglomerados como a LVMH e a Keringdominam o mercado da moda de luxo - com a LVMH a representar sozinha uns impressionantes 45,4% do mercado. Marcas como a Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy e Marc Jacobs são todas propriedade da LVMH, enquanto a Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen e Saint Laurent partilham a Kering como empresa-mãe.

A propriedade de várias marcas significa influência. As marcas mais pequenas sob a alçada da Kering ou da LVMH beneficiam do poder de influência que nomes conhecidos como a Gucci e a Louis Vuitton oferecem - que pode ser utilizado para negociar melhores colocações nas lojas. Também beneficiam de uma rede exclusiva (e em grande escala) de fornecedores. Mas, acima de tudo, estas empresas de cúpula desfrutam de enormes fluxos de receitas, o que, juntamente com o fluxo de caixa, é o principal fardo para designers como Findikoglu.

A sua marca tem sido financiada de forma independente desde a sua estreia em 2016, e Findikoglu diz que há muito que luta contra a falta de investimento governamental. "Sempre tive medo de me candidatar a qualquer coisa porque não sou britânica. Não abriram muitas portas, especialmente no início".

A 13 de setembro, dois dias antes do início da Semana da Moda de Londres, o governo britânico anunciou que iria investir 2 milhões de libras (2,5 milhões de dólares) nos próximos dois anos no NEWGEN, o programa do British Fashion Council destinado a apoiar jovens designers com marcas com menos de três anos. Para Findikoglu, isso não é suficiente. "Penso que (o NEWGEN) devia receber o dinheiro. Mas eu também sou uma jovem designer e há sete anos que tento gerir esta marca sozinha", afirma. "Devia estar (disponível) para toda a gente no calendário."

'Quero que as pessoas vejam o meu mundo'

A questão para Dilara Findikoglu é a mesma para muitos designers independentes em dificuldades: Como é que se aumenta a escala sem se esgotar? É um compromisso que ela quase considera excitante. Tendo já produzido uma linha de fatos de banho de sucesso, Findikoglu planeia reduzir a alta-costura em favor da construção de uma oferta mais usável. Uma das motivações é o seu próprio guarda-roupa de escritório. Sentada à porta do seu estúdio na canícula do fim do verão, Findikoglu usa um glorioso vestido de cetim marfim de corte oblíquo com mangas bufantes vampíricas. É da sua autoria? "Não! Quero fazer mais pronto-a-vestir, porque não consigo encontrar nada da minha própria marca para vestir quando venho trabalhar. Não vou para o estúdio com o meu vestido de facas, sabe?"

Enquanto termina a sua coleção primavera-verão 2024 (que será apresentada num showroom em Paris no final deste mês), fala com entusiasmo de colaborações secretas que espera que tenham mais viabilidade comercial. O seu objetivo? Uma marca de estilo de vida completa. "Quero fazer mobiliário, gosto muito de interiores. Quero fazer almofadas. Adoraria dormir na minha própria cama (com a marca Dilara). Quero que as pessoas vejam o meu mundo com todos os pequenos pormenores. Mesmo que sejam lençóis de cama, rímel ou batom vermelho".

E embora alguns possam ser resistentes à ideia de propriedade de um conglomerado, Findikoglu não é puritano. "Consegui que a minha marca chegasse a este ponto sozinha", afirma. "Mas preciso mesmo de um parceiro de negócios, de um investidor ou de uma grande empresa que me leve ao próximo nível."

Fonte: edition.cnn.com