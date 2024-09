Titulado Estrela Atlética, Mats Hummels, assegura nova afiliação da equipa

É incerto se Mats Hummels continuará a jogar futebol após o término de seu contrato com o Dortmund. No entanto, recentes relatórios sugerem que ele encontrou um novo time. Aos 35 anos, Hummels assinou oficialmente com a AS Roma, encerrando sua passagem pelo Borussia Dortmund após a última temporada.

A AS Roma anunciou a contratação de Hummels em uma plataforma popular, e o campeão da Copa do Mundo foi calorosamente recebido em Roma. Cânticos de "Hummels, Hummels, Bem-vindo" o receberam no aeroporto, aos quais ele respondeu com um "Forza Roma". A realização de exames médicos e a assinatura do contrato seguiram-se rapidamente.

Hummels passará ao menos uma temporada na AS Roma, marcando sua primeira vez jogando no exterior. O ex-jogador do Bayern Munich e Dortmund estava sem clube após seu contrato não ter sido renovado na última temporada, permitindo que ele fosse transferido mesmo após o prazo tardio de agosto. Hummels teria assinado um contrato de um ano com uma opção por mais um ano baseado em aparições. Ele é esperado para ganhar cerca de 2,5 milhões de euros por ano, mais bônus. A AS Roma agora pode registrar Hummels para a próxima temporada da Liga Europa. O clube enfrentará oponentes como Dynamo Kyiv, Tottenham Hotspur e Eintracht Frankfurt.

As Aventuras Alemãs de Hummels

Boatos sobre Hummels circularam durante todo o verão. Ele esteve em negociações com clubes espanhóis como Real Sociedad e RCD Mallorca, e alguns meios de comunicação alemães sugeriram que ele se retiraria para uma ilha de férias popular na Alemanha. Hummels, conhecido por sua presença ativa nas redes sociais, respondeu aos boatos com humor, enquanto permaneceu relativamente quieto durante o verão.

A liga profissional norte-americana MLS também teria feito ofertas. As negociações com o Brighton & Hove Albion da Premier League e o participante da Champions League italiana FC Bologna foram mais concretas. No entanto, Hummels recusou a oferta do clube inglês, apesar de seu jovem treinador alemão, Fabian Hürzeler. Ele também hesitou em se juntar ao Bologna, que começou a nova temporada com dois empates e uma derrota.

Ao longo de sua carreira, Hummels só jogou para dois clubes alemães de ponta, Bayern Munich e Borussia Dortmund. Ele se tornou rapidamente uma peça fundamental na geração campeã do Dortmund sob o lendário treinador Jürgen Klopp. Em 2016, ele voltou para Munique por razões familiares, e três anos depois, o defensor estava de volta à Borsigplatz em Dortmund.

Hummels jogou 118 jogos oficiais pelo FC Bayern, fazendo sua estreia na Bundesliga em 19 de maio de 2007, em uma vitória por 5 a 2 sobre o Mainz. Ele jogou 508 jogos oficiais pelo Borussia Dortmund, ficando em segundo lugar apenas atrás do diretor esportivo Michael Zorc, que jogou 572 jogos pelo BVB entre 1981 e 1998.

Sua última aparição pelo Dortmund foi na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Antes do 0:2, ele causou um alvoroço com uma entrevista. Na "Sports Illustrated", ele criticou duramente o então treinador do BVB, Edin Terzic, dizendo que se sentia "ferido em sua honra ao estar no campo com essa camisa, sentindo-se tão submisso, tão inferior no futebol". Ele se referia à primeira metade da temporada 2023/2024 do Dortmund. Com essa entrevista, ele efetivamente fechou a porta para qualquer futuro no Signal Iduna Park - mesmo que Terzic tenha anunciado sua saída logo após a final de Wembley.

Apesar de uma excelente segunda metade da temporada no jersey do Dortmund, ele não conseguiu se classificar para o Campeonato Europeu de 2024 em seu país natal. Comentários do treinador nacional Julian Nagelsmann sugeriram que a personalidade dominante de Hummels também pode ter desempenhado um papel em sua exclusão da seleção. Para iniciar a temporada 2024/25 da Bundesliga, Hummels apareceu inesperadamente no estádio do FC Augsburg, acompanhado por sua atual parceira, Nicola Cavani, uma torcedora dos Fuggerstädters.

Após um verão de especulações, o hexacampeão alemão agora está rumo à capital italiana para encerrar sua longa, bem-sucedida e às vezes controversa carreira.

