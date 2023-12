Tiger Woods vai servir fajitas e sushi no Masters Champions Dinner

Na qualidade de atual campeão, Woods é o anfitrião e escolhe a ementa para a reunião exclusiva de anteriores vencedores e do presidente do Augusta National na terça-feira da semana do Masters. A comida é normalmente revelada apenas alguns dias antes do início do torneio, quando os melhores golfistas do mundo se reúnem em Augusta, com o Masters deste ano a começar a 9 de abril.

O jogador de 44 anos ganhou o seu quinto casaco verde do Masters e o primeiro Major desde 2008, num regresso notável no ano passado, e repetiu o menu da sua quarta vitória em Augusta, em 2006.

"Nascido e criado no sul da Califórnia, e tendo feito parte de toda a minha infância, vamos comer bife e fajitas de frango, além de sushi e sashimi no convés", disse Woods aos jornalistas numa conferência telefónica pré-Masters, na terça-feira.

"Ainda estamos a discutir os batidos".

Molho de glândula de macaco

O Jantar dos Campeões é realizado no Augusta National Clubhouse e tornou-se uma tradição do Masters desde que foi iniciado pelo grande Ben Hogan em 1952.

Mais tarde, o vencedor do ano anterior teve a honra de conceber o menu, que frequentemente reflecte o seu prato nacional.

Quando Woods regressou como atual campeão em 1998, após a sua vitória em Augusta, serviu cheeseburgers, batatas fritas e batidos. Em 2002 e 2003, optou pelo bife Porterhouse.

O alemão Bernhard Langer serviu wiener schnitzel em 1986, enquanto o inglês Nick Faldo escolheu peixe e batatas fritas no primeiro dos seus três Jantares dos Campeões como anfitrião em 1997 e o escocês Sandy Lyle vestiu um kilt e serviu haggis em 1989.

Outras ementas notáveis incluíram o alce, o javali e o carvão do Ártico do canadiano Mike Weir em 2004 e o churrasco sul-africano de Charl Schwartzel com molho de glândula de macaco em 2012.

"Não há macaco e não há glândula", disse Schwartzel, rindo, numa conferência de imprensa em Augusta naquele ano.

"É um molho que é bastante familiar na África do Sul, em todos os restaurantes. Põe-se por cima da carne. É um pouco de chutney, molho Worcester e um pouco de cebola."

Outra iguaria local foram os Moreton Bay bugs - lagosta australiana - escolhidos por Adam Scott em 2014.

O jantar é uma das reuniões mais exclusivas do desporto e, para os estreantes, pode ser uma tarefa assustadora, de acordo com o bicampeão Bubba Watson.

"Em 2013, no meu primeiro Jantar dos Campeões, ao ver estas lendas a falar, as suas histórias, não sabia o que fazer", disse aos jornalistas em Augusta.

Pensei: "Têm a certeza que é suposto eu estar aqui? Ficamos a ver e a ouvir os grandes campeões e as suas histórias, e eu não falei, só ouvi. Foi muito giro".

Os participantes também podem escolher o menu do clube, caso a comida do anfitrião não seja do seu agrado.

O Masters de 2020 decorre de 9 a 12 de abril, com Woods a tentar obter o sexto casaco verde para igualar o recorde de Jack Nicklaus.

Rory McIlroy só precisa do Masters para se tornar o sexto jogador a completar o grand slam da carreira com os quatro títulos principais.

Fonte: edition.cnn.com