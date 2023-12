Destaques da história

Tiger Woods tem como objetivo os majors em 2018

Tiger Woods tem como objetivo os majors em 2018

Woods não tem dores no regresso de uma cirurgia às costas

Venceu o número 1 do mundo Dustin Johnson

O regresso sem dores de Woods no Hero World Challenge levou o maior nome do desporto a afirmar que está "entusiasmado" com o futuro.

Fazendo o seu tão esperado regresso de uma quarta cirurgia às costas - foi o seu primeiro torneio em 301 dias desde que se retirou do Dubai Desert Classic em fevereiro - Woods apresentou três voltas abaixo de 70 no Albany Club nas Bahamas para terminar empatado em nono lugar no campo de 18 jogadores.

Pode ter terminado 10 pancadas atrás do vencedor Rickie Fowler, mas o total de oito abaixo do par de Woods foi suficiente para derrotar o nº 1 do mundo Dustin Johnson, o vencedor da FedEx Cup e nº 3 do mundo Justin Thomas e o campeão do Open dos EUA Brooks Koepka.

Calendário dos principais torneios

O desempenho elevou Woods do 1.199º para o 668º lugar na classificação mundial de golfe, mas o mais importante é que o jogador de 41 anos estava a jogar livremente, sem sinais das dores nas costas que o têm afetado nos últimos anos.

"Estou entusiasmado", disse Woods, que teve oito interrupções prolongadas devido a várias doenças desde que ganhou o último dos seus 14 majors no Open dos Estados Unidos de 2008.

"As minhas expectativas são de que estaremos a jogar no próximo ano. Vamos descobrir qual é a melhor forma de organizar o meu calendário para os campeonatos principais.

"Não sei que campos de golfe vou jogar e qual é a melhor forma de o fazer. Vamos sentar-nos com toda a equipa e vamos descobrir - onde vou começar, quanto vou jogar, períodos de descanso, ciclos de treino, tudo isso."

'Frustrado'

Woods, que está a quatro majors do recorde de 18 de Jack Nicklaus, sofreu uma fusão de vértebras na zona lombar em abril e admitiu, antes do evento das Bahamas, que não fazia ideia de como iria jogar.

Mas empatou duas vezes na liderança na sexta-feira e não se conteve, superando regularmente os seus parceiros de jogo mais jovens que tomaram conta do desporto na sua ausência, incluindo Thomas, que é um dos maiores batedores do PGA Tour com uma média de 309,7 jardas na época passada.

"É bom voltar a jogar onde posso fazer algumas curvas e estender uma no par 5", disse Woods, que brincou antes do evento dizendo que os seus dois filhos pequenos o vêem como um "golfista do YouTube" porque nunca o viram na sua pompa.

"Estava um pouco frustrado com o meu jogo de ferro; essa tem sido a marca da minha carreira. Ainda é surpreendente a distância a que estou a bater, e tenho de fazer esses ajustes.

"Se juntarmos a adrenalina, pensamos que é impossível bater daquela forma. São coisas que tenho de controlar. No geral, estou muito satisfeito".

'O mesmo tigre'

Apesar de não ter sido um evento de campo inteiro e de ter sido jogado num campo relativamente fácil - há cinco par 5 na pista de Albany - há uma sensação de que há algo diferente neste último regresso de Woods, que já ganhou 79 vezes no PGA Tour.

Com exceção de um momento difícil durante a sua terceira ronda no sábado - esteve quatro vezes acima dos nove primeiros em condições de vento - parecia controlar o seu jogo e mostrou sinais da velha magia que o transformou no que muitos consideram ser o melhor jogador de todos os tempos.

Se estivéssemos a dormir nos últimos oito anos e acordássemos e a última vez que víssemos o Tiger Woods jogar fosse em 2009, pensaríamos: "Qual é o problema? É exatamente o mesmo tipo", disse o analista do Golf Channel Brandel Chamblee após a primeira ronda.

"Este é o melhor swing que já o vi desde antes de todas as lesões e de todas as coisas de que toda a gente prefere não falar.

"A velocidade da bola numa tacada foi de 178 mph, noutra tacada foi de 180, o que equivale a uma bola rápida de 96 mph. Isso é coisa de grande liga. A última vez que o Tiger jogou, a velocidade da cabeça do taco era de 114 mph. Isso traduz-se basicamente numa diferença de 10, 12 mph na velocidade da bola.

"Este é o Tiger Woods a sentir-se bem, a bater bem."

'Razões para ser otimista'

Os patrões de Chamblee no Golf Channel estarão, sem dúvida, a sentir-se bem e esperam que Woods se mantenha livre de lesões, uma vez que os seus índices de audiência para o primeiro dia do torneio nas Bahamas aumentaram 27% em relação ao ano passado.

O canal era o canal desportivo por cabo mais visto nos EUA quando Woods deu a tacada inicial na tarde de quinta-feira.

Embora os sinais sejam bons e Woods afirme não ter dores, poderá ser demasiado cedo para dizer que está realmente "de volta".

Por esta altura, no ano passado, depois de ter feito uns impressionantes 24 birdies no Hero, disse que se sentia bem para a nova época, mas durou apenas mais três rondas, falhando o cut na Califórnia antes de as suas costas cederem no Dubai.

"É emocionante, mas temos de tentar moderar um pouco as coisas", disse o seu caddie Joe LaCava.

"Sentimos o mesmo no ano passado. Não vamos ficar demasiado entusiasmados. Mas temos de gostar do que estamos a ver, certo? Há mais razões para sermos optimistas".

Tiger Woods: Dos altos aos baixos

O burburinho gerado por Woods ofuscou a vitória de Fowler no domingo. Ele jogou uma volta de 11 abaixo do par 61 - a mais baixa de sua carreira profissional - para garantir a vitória por quatro tacadas do também americano Charley Hoffman.

Aceda a CNN.com/sport para mais histórias e reportagens

"Queria ter a certeza de que ficava à frente de [Woods]", disse Fowler ao receber o "troféu Tiger" do Hero World Challenge.

"Porque sei que esta não é a última vez que o vamos ver."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com