Tiger Woods sente-se "muito mais forte" antes do PGA Championship

Woods estava a jogar o seu primeiro torneio em cerca de 17 meses no Augusta National, depois de ter sofrido lesões graves na perna num acidente de viação em fevereiro de 2021.

Chegou agora ao Southern Hill Country Club em Tulsa, Oklahoma - o local da sua quarta e mais recente vitória no PGA Championship em 2007 - para o segundo Major masculino do ano.

"Será que alguma vez vou ter mobilidade total? Não. Nunca mais", disse Woods no domingo.

"Mas vou poder ficar mais forte. Vai doer-me, mas é assim que vai ser.

"Estou entusiasmado (com esta semana). Não vou jogar muito daqui para a frente, por isso, sempre que jogar, vai ser divertido jogar e competir. Não há muitos jogos a dinheiro que se possam jogar em casa."

Depois de ter jogado 71 na ronda de abertura do Masters, Woods fez 74, 78 e 78 para terminar o torneio em 47º lugar.

"Fiquei muito mais forte desde o Masters", disse Woods à Golfweek.

"Voltámos ao trabalho na terça-feira (a seguir ao Masters). A segunda-feira foi horrível; não fiz nada e a terça-feira foi o dia das pernas. Por isso, voltámos logo a trabalhar. Tudo está melhor".

Anteriormente, Woods disse que iria jogar no Open em St. Andrews, Escócia, em julho.

O PGA Championship começa na quinta-feira. O campeão em título e rival de longa data de Woods, Phil Mickelson , retirou-se do torneio devido a uma ausência contínua do golfe, enquanto Scottie Scheffler encabeça o sorteio como o recém-coroado campeão do Masters e número 1 do mundo.

Depois de se ter sagrado vice-campeão no AT&T Byron Nelson, no domingo, Jordan Spieth, três vezes vencedor de grandes torneios, tem mostrado uma forma promissora, na tentativa de completar o Grand Slam da sua carreira no PGA Championship.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com