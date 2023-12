Destaques da história

Tiger Woods recebe luz verde do médico para "fazer tudo o que precisa

Tiger Woods está a recuperar de uma lesão nas costas

O antigo número 1 do mundo está parado desde fevereiro de 2017

De acordo com o agente do americano, Mark Steinberg, os médicos deram-lhe autorização para "fazer tudo o que precisa de fazer".

"Ele recebeu um bom relatório e está autorizado a prosseguir", disse Steinberg à ESPN. "Ele pode fazer tudo o que precisa de fazer. O Tiger vai levar isto muito, muito devagar. Isto é bom, mas ele planeia fazê-lo da forma correcta".

Steinberg não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

O 14 vezes campeão principal não joga um torneio competitivo desde a sua retirada do Dubai Desert Classic há oito meses e foi submetido a quatro operações nas costas nos últimos três anos.

Woods não ganha no PGA Tour desde o WGC-Bridgestone Invitational de 2013 e disse à CNN Sport em fevereiro que temia "nunca mais se sentir bem".

Mas, a 15 de outubro, o jogador de 41 anos publicou no Twitter um vídeo de si próprio a bater um drive promissor com as palavras "a fazer progressos".

O antigo treinador de Woods, Hank Haney, chegou a tweetar: "É uma tacada com a qual ele poderia ganhar, não está do outro lado da linha e está presa no interior a descer, um pouco rígida, mas é suficientemente boa".

LER: Tiger Woods admite que "nunca mais se vai sentir bem

VER: O último episódio de CNN Living Golf

Dores nos nervos

Anteriormente, Woods só conseguia dar tacadas de 60 jardas e, em maio de 2017, nem sequer conseguia torcer, quanto mais bater na bola com toda a sua capacidade.

"Já não conseguia viver com as dores que tinha", escreveu Woods no seu blogue. "Até deitar me doía. Tinha dores nos nervos com qualquer coisa que fizesse e estava no fim da minha corda."

Visite CNN.com/golf para mais notícias e recursos

Agora, porém, parece haver luz ao fundo do túnel.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com