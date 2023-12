Tiger Woods nomeia Aaron Beverly como beneficiário da isenção Charlie Sifford para jogar um evento do PGA Tour

O Charlie Sifford Memorial Exemption é atribuído anualmente e representa "o avanço da diversidade no jogo de golfe".

Woods é o anfitrião do Genesis Invitational, onde Beverly será inscrito no campo de 120 jogadores para a sua estreia no PGA Tour.

"Receber o Charlie Sifford Memorial Exemption e ter a oportunidade de jogar no Genesis Invitational é uma verdadeira honra e a oportunidade de uma vida", disse Beverly.

"Este é o momento para o qual todo o meu trabalho árduo e dedicação me têm estado a preparar e estou ansioso por competir na Riviera."

Beverly competiu mais recentemente no Advocates Professional Golf Association (APGA) Tour e, em novembro, ganhou a final do APGA Tour's Fall Series no Wilshire Country Club. Foi um dos três únicos jogadores a quebrar o par durante as duas rondas da série de outono.

Naquele que foi o seu primeiro ano no APGA Tour, foi uma época de paragem, depois de um surto de Covid-19 o ter feito perder cerca de 17 quilos.

A participação de Beverly no Riviera Country Club, na Califórnia, entre 17 e 20 de fevereiro, será a sua primeira num evento do PGA Tour.

"Estou muito entusiasmado por anunciar que vou participar no meu primeiro evento do PGA Tour", afirmou Beverly numa publicação no Instagram.

"Isto é algo de que eu e o meu pai falávamos todos os dias", acrescentou Beverly, de 27 anos, na sua publicação. "Sei que ele vai estar a olhar por mim com o maior sorriso na cara."

'Ei, eu ganhei um torneio'

Beverly formou-se na Sacramento State University em 2017, de acordo com o site de atletismo da universidade.

Pouco antes do início da sua época de caloiro, Beverly descobriu que ambos os seus pais tinham cancro, de acordo com o State Hornet.

"Foi difícil para ele", disse a mãe de Beverly, Kim, ao State Hornet. "Ele apoiou-nos a ambos e deu um passo atrás e fez uma pausa.

"Acho que isso o ajudou a perceber que a vida é preciosa e que temos de seguir os nossos sonhos porque não sabemos o que vai acontecer."

O pai de Beverly, Ron, morreu em setembro de 2019.

"Acho que, para mim, o maior tipo de resposta emocional foi não poder ligar para meu pai e apenas dizer a ele: 'Ei, eu ganhei um torneio'", disse Beverly ao site da Haggin Oaks após seu sucesso na final da APGA Tour's Fall Series.

"Estou ansioso por dar as boas-vindas a Aaron Beverly no The Genesis Invitational como o Sifford Exemption de 2022", disse Woods.

"Tal como eu, Aaron aprendeu o jogo com o seu pai. Sei que o Charlie Sifford ficaria orgulhoso do Aaron quando ele fizer a sua estreia no PGA Tour na Riviera no próximo mês."

A isenção tem sido atribuída anualmente a um "golfista que represente uma minoria" para lhe dar acesso ao Genesis Invitational.

Foi rebaptizada em homenagem a Charlie Sifford, o primeiro golfista profissional negro, em 2017.

