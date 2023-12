Destaques da história

Tiger Woods está a preparar o seu regresso, "voltando ao sítio onde tudo começou

Tiger Woods compromete-se com o Genesis Open 2017

O antigo nº1 do mundo estreou-se na PGA em 1992

O antigo número 1 do mundo, que disputou o seu primeiro evento em mais de um ano no Hero World Challenge no início deste mês, confirmou que irá competir no Genesis Open de fevereiro no Riviera Country Club em Los Angeles, Califórnia.

O evento, do qual Woods será o anfitrião, foi o primeiro torneio do PGA Tour em que participou, em 1992, quando era apenas um adolescente magro, tendo jogado 72 e 75 pancadas e falhado o cut.

"Estou muito entusiasmado por voltar à Riviera, voltar ao Genesis Open, foi aqui que tudo começou para mim", disse Woods num vídeo publicado na página do Genesis Open no Twitter.

"Foi o meu primeiro evento do PGA Tour, tinha 16 anos, pesava cerca de 105 libras e foi um momento que mudou a minha vida.

"Sempre gostei de jogar lá. Nem sempre joguei o meu melhor, mas o campo de golfe é um dos mais históricos e icónicos do mundo.

Cypress - a cidade onde Woods nasceu - fica apenas a 45 minutos de carro do Riviera Country Club.

Tiger Woods dá uma tacada no Los Angeles Open de 1992 no Riviera Country Club.

O regresso de Woods às Bahamas foi uma mistura de magia antiga com duplos bogeys dispendiosos.

Apesar de ter feito 24 birdies nas quatro rondas - o melhor de qualquer jogador no campo - o jogador de 40 anos acabou por terminar 14 pancadas atrás do vencedor Hideki Matsuyama.

