Tiger Woods "esperava" voltar a ganhar, diz o agente Mark Steinberg

Tendo gerido Tiger Woods desde 1998, Steinberg tem estado ao seu lado nos altos e baixos incríveis.

Desde dominar o mundo do golfe a crises pessoais, múltiplas cirurgias e uma descida para o 1.199º lugar na classificação mundial.

Nos últimos 12 meses, Woods conseguiu um regresso surpreendente, que culminou com a sua primeira vitória no PGA Tour em mais de cinco anos, no Tour Championship de setembro.

E enquanto muitos pensavam que os dias do americano no topo da tabela de classificação tinham acabado, Steinberg insiste que o próprio homem nunca duvidou que estaria de volta.

"Foi obviamente ótimo para o golfe", disse Steinberg a Shane O'Donoghue, da CNN Living Golf, sobre a vitória de Woods no East Lake Golf Club de Atlanta.

"Foi emocionante, mas Tiger esperava que isso acontecesse".

Aconteceu mais cedo do que o previsto?", acrescentou Steinberg, "talvez, mas ele tinha um plano, tinha uma visão e manteve-se fiel a ela.

"O mais importante é que se manteve saudável e jogou mais golfe do que pensava jogar, mais semanas consecutivas do que pensava jogar."

A forma de Woods ao longo de 2018 serviu de aviso para os seus rivais.

Ele liderou brevemente o British Open de julho em Carnoustie antes de terminar em sexto e terminou como vice-campeão atrás de Brooks Koepka no PGA Championship em agosto.

O seu impressionante regresso à forma fê-lo subir [até] ao 14º lugar da classificação mundial.

"Era possível ver que, com o decorrer da época, ele estava a recuperar a forma", explicou Steinberg. "Mas, mesmo sendo um dos maiores campeões de todos os tempos, ainda é preciso reaprender e, por isso, continuar a colocar-se nessa posição permitiu-lhe provar a si próprio que está mesmo ali, que está à beira do sucesso."

Ao longo de 20 anos ao lado de Woods, Steinberg viu em primeira mão as provações e tribulações de uma carreira de montanha-russa e mostra-se filosófico quando lhe perguntam o que é que isso lhe ensinou.

"Seja humilde, aprecie os bons momentos e perceba que, com boa saúde e trabalho árduo, pode ultrapassar muita coisa e o Tiger fez isso", afirmou. "Estou feliz por ele, estou feliz pelo jogo de golfe também; ajuda toda a gente quando há um Tiger Woods saudável e competitivo por aí."

Embora Woods continue a ser uma estrela, a atual encarnação do golfista mais famoso do mundo parece mais acessível e aberta.

"Sinto que o Tiger está a abraçar a sua popularidade mais do que nunca... é muito genuíno", acrescentou Steinberg. "Penso que está a ter uma grande ressonância e a estabelecer uma ligação com o público, com os fãs, com os meios de comunicação social. Há mais pessoas a abraçá-lo agora do que nunca."

Depois de ajudar Woods a acumular uma fortuna de 750 milhões de dólares, Steinberg está otimista quanto ao futuro. Depois de perder vários contratos de patrocínio na sequência de uma série de escândalos que começaram a surgir há quase uma década, Steinberg tem sido crucial para ajudar a reconstruir a carreira de Woods.

O seu trabalho árduo está a dar frutos mais uma vez.

"O negócio está bastante forte neste momento e temos a sorte de estarmos numa posição em que estamos a avaliar as oportunidades em vez de as perseguir. O interesse pelas exibições em todo o mundo está novamente a aumentar", afirmou.

"Vamos certamente ser um pouco mais sensíveis e cuidadosos nas viagens de longo curso. Nos últimos 20 anos, o Tiger tem sido um dos verdadeiros viajantes globais do golfe, mas penso que ele vai estar mais atento ao seu corpo, ao que faz sentido para a sua agenda e apenas para se certificar de que está saudável."

Fonte: edition.cnn.com