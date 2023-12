Tiger Woods e Phil Mickelson preparam-se para uma desforra de beneficência envolvendo as estrelas da NFL Tom Brady e Peyton Manning

Estão em curso negociações para organizar um espetáculo de dois contra dois, em que Mickelson se juntaria a Brady para enfrentar Woods e Manning, confirmou uma fonte familiarizada com as negociações à CNN Sport.

O golfe profissional está suspenso devido à atual pandemia de coronavírus, mas Mickelson deu a entender nas redes sociais que estava a "trabalhar" nos planos para um confronto entre os dois grandes nomes do golfe.

Com a data e a hora do jogo ainda longe de estar finalizada, outros pormenores das negociações são mais claros.

O evento está a ser organizado conjuntamente pelo PGA Tour e pela WarnerMedia (a empresa-mãe da CNN) e não se prevê que seja transmitido em pay-per-view.

O local do jogo também ainda não foi confirmado, mas não haverá espectadores presentes e apenas uma pequena equipa de produção televisiva, devendo todos os indivíduos respeitar as regras de distanciamento social recomendadas.

A CNN entrou em contacto com os quatro atletas para obter comentários. O PGA Tour não quis comentar.

LEIA: Tom Brady assina oficialmente com o Tampa Bay Buccaneers LEIA: Phil Mickelson "está a pensar" na desforra do confronto de 9 milhões de dólares com Tiger Woods

Desforra

Se for adiante, o evento beneficente seria uma revanche do confronto televisionado em 2018 entre Woods e Mickelson.

Apelidado de "The Match", os dois se encontraram em um confronto de US $ 9 milhões feito para a TV, que Mickelson venceu após 22 buracos no Shadow Creek Golf Course, em Las Vegas.

Mickelson também ganhou 600.000 dólares em apostas de caridade, pois foi o mais próximo do pin em três dos par 3. Mas falhou um putt para birdie no primeiro buraco e doou 200.000 dólares à instituição de caridade escolhida por Woods.

Woods e Mickelson têm 20 majors entre si e foram rivais ferozes no auge das suas carreiras, mas os veteranos golfistas tornaram-se amigos nos últimos anos.

Da mesma forma, Brady e o reformado Manning tiveram uma rivalidade saudável durante as suas respectivas carreiras de jogador.

Brady juntou-se recentemente aos Tampa Bay Buccaneers depois de ter passado toda a sua carreira na NFL - 20 épocas - com os New England Patriots, tendo ganho seis das nove Super Bowls a que chegou.

Rob Hodgetts, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com