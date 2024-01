Tiger Woods diz que os jogadores de golfe do LIV "viraram as costas" ao que os tornou

"Não concordo com ela [a decisão dos jogadores de se juntarem à LIV Golf]", disse o 15 vezes vencedor de Majors na terça-feira. "Penso que o que eles fizeram foi virar as costas ao que lhes permitiu chegar a esta posição."

A série polémica criou divisões no jogo. Vários jogadores, incluindo os grandes campeões Phil Mickelson, Dustin Johnson e Brooks Koepka, aderiram à série LIV Golf, aceitando a suspensão do PGA Tour como consequência.

Liderada pelo antigo n.º 1 do mundo Greg Norman, a série LIV Golf é financiada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) - um fundo soberano presidido por Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

Um relatório dos serviços secretos norte-americanos apontou Bin Salman como responsável pela aprovação da operação que levou ao assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. Bin Salman negou o seu envolvimento no assassínio de Khashoggi.

A PIF comprometeu-se a atribuir 250 milhões de dólares em prémios monetários totais, mas a origem do dinheiro para a série lucrativa levou a críticas dirigidas aos organizadores e jogadores sobre a escolha de jogar por dinheiro do país, dado o seu historial em matéria de direitos humanos.

Grupos de defesa dos direitos humanos criticaram o país por efetuar execuções em massa e pelo tratamento dado aos homossexuais.

É a atitude correcta

O Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews, que acolhe o Open este ano, recusou-se a convidar Norman, bicampeão do Open, para o evento Celebração dos Campeões de segunda-feira ou para o Jantar dos Campeões de terça-feira.

Numa entrevista à Australian Golf Digest, Norman considerou a decisão "muito mesquinha".

"O R&A tem obviamente as suas opiniões, as suas decisões e a sua decisão", disse Woods. "O Greg fez algumas coisas que, na minha opinião, não são do interesse do nosso jogo e estamos a regressar ao lugar mais histórico e tradicional do nosso desporto. Acredito que é a coisa certa".

Os golfistas que participam na série LIV Golf afirmaram que se trata de uma oportunidade para quebrar o monopólio do PGA Tour e reformá-lo.

O PGA Tour e o DP World Tour - antigo European Tour - são, desde há muito tempo, os circuitos onde os jogadores exercem a sua atividade em todo o calendário de golfe, fora dos quatro majors.

Enquanto os Tours dos Estados Unidos e da Europa proibiram e multaram quem se inscreveu na LIV Series, os majors permitiram até agora que os golfistas que se qualificaram continuassem a competir nos eventos mais prestigiados do golfe.

Woods disse: "Quem sabe o que vai acontecer num futuro próximo com os pontos da classificação mundial, o critério para entrar nos campeonatos principais?"

Woods, que vai disputar o terceiro evento no seu regresso após um acidente de viação que pôs em risco a sua carreira e que quase fez com que o americano perdesse a perna direita, acrescentou: "Seria triste ver alguns destes jovens nunca terem a oportunidade de experimentar o que nós temos a oportunidade de experimentar e percorrer estes terrenos sagrados e jogar nestes campeonatos".

Rory McIlroy, o campeão do Open de 2014 e outro crítico da série LIV Golf, observou que a carreira e o legado de Woods foram construídos numa plataforma oferecida pelo PGA Tour.

"Essas tradições e a história do jogo são muito importantes para ele", disse McIlroy na sua conferência de imprensa antes do torneio. "E acho que ele não quer ver tudo isso desaparecer. Penso que essa é uma grande parte da razão pela qual a sua posição é a que é".

A CNN contactou a LIV Golf para obter comentários, mas não obteve resposta imediata.

