Tiger Woods desiste do Arnold Palmer Invitational com uma lesão nas costas

Mais um contratempo de lesão para Woods

Não tem "qualquer calendário" para o regresso ao golfe

Woods desiludido por não "honrar" Palmer

O "Rei" faleceu em setembro

Woods não joga desde que se retirou do Dubai Desert Classic no mês passado devido a espasmos nas costas, parte de uma lesão recorrente que tem atormentado a sua carreira durante a maior parte dos três anos e que resultou em múltiplas cirurgias.

Woods disse que "não há calendário" para o seu regresso, mas afirmou no seu site que "os tratamentos continuam e estão a correr bem".

O último contratempo lança sérias dúvidas sobre a presença do 14 vezes campeão de Major no próximo Masters, 20 anos depois de ter ganho o seu primeiro Major com 21 anos.

"Infelizmente, devido ao descanso e reabilitação das minhas costas, não poderei jogar no Arnold Palmer Invitational deste ano", disse Woods, 41 anos, no comunicado.

"Estou especialmente desiludido porque queria estar em Bay Hill para ajudar a homenagear o Arnold. Este é um evento que eu não queria deixar de participar. Arnold significou muito para mim e para a minha família; considerava-o um amigo íntimo.

"Sentiremos muito a sua falta e nunca poderá ser verdadeiramente substituído."

Palmer, um ícone do golfe e sete vezes vencedor de grandes prémios, morreu aos 87 anos em setembro do ano passado, pouco antes da Ryder Cup.

Falhou o corte na sua estreia em 2017 em Torrey Pines e retirou-se após uma primeira ronda de 77 no Dubai. Também se retirou de uma conferência de imprensa agendada para o Genesis Open, na Riviera, para ajudar a sua fundação a descansar as costas.

Antes do evento do Dubai, Woods disse à CNN que temia nunca mais voltar a jogar depois dos "tempos negros" das lesões.

O Arnold Palmer Invitational começa a 16 de março, apenas 20 dias antes do Masters.

Fonte: edition.cnn.com