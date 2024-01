Tiger Woods debate-se no PGA Championship: "Andar dói e torcer dói... É apenas golfe".

Depois disso, caminhou até ao green com um coxear mais pronunciado do que tinha visto no início do dia e acabou por terminar o buraco com um bogey, dando início a uma série de três bogeys consecutivos.

Enquanto prossegue o seu regresso após as graves lesões na perna sofridas num acidente de viação no ano passado, Woods teve dificuldades na ronda de abertura do PGA Championship, tendo jogado 74 pancadas, nove pancadas atrás do líder da noite, Rory McIlroy.

"A minha perna não está a sentir-se tão bem como eu gostaria", disse Woods aos meios de comunicação social no final.

"Vamos começar o processo de recuperação e vamos tentar amanhã. Não consigo carregá-la. Carregar dói, pressionar dói, andar dói e torcer dói. É só golfe. Se não jogar isso, então estou bem."

A ronda de Woods começou de forma brilhante, com dois birdies e três pars nos primeiros cinco buracos, antes de a perna começar a incomodá-lo e ele coxeou até ao final do dia, ficando 4 acima do par.

Nos seus últimos 13 buracos, só acertou em três greens, fez seis bogeys e errou constantemente os seus bunker shots.

"Todas as pancadas nos bunkers saíram quentes", disse Woods. "A areia é muito mais rápida do que eu pensava."

"Tem sido assim durante toda a semana, especialmente se formos para as zonas onde não está limpa... Sinto que por vezes a areia - estou a adivinhar, e adivinhei mal."

Woods parece ter chegado ao Southern Hills Country Club, em Tulsa, com uma estratégia relativamente conservadora, optando por passar o ferro do tee, enquanto os outros jogadores do seu grupo de estrelas - McIlroy e Jordan Speith - bateram com os drivers.

Enquanto McIlroy teve uma média de 331 jardas do tee, Woods teve uma média de apenas 293,4 jardas - a 136ª distância mais curta num campo de 156.

"O jogo é simplesmente diferente", disse Woods. "É muito mais agressivo agora, e eu sei disso. Mas eu estava a jogar nos meus lugares. Se tivesse batido a bola com firmeza naqueles dois buracos e colocado a bola no fairway, teria ficado bem."

Woods começa a segunda ronda às 14:36 ET de sexta-feira.

Fonte: edition.cnn.com