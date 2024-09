Tiger Woods confirma conclusão de uma operação de costas bem sucedida

Um indivíduo de 48 anos compartilhou em uma plataforma, anteriormente conhecida como Twitter, que havia realizado um procedimento de microdecompressão em sua coluna lombar devido à compressão nervosa nas costas inferiores.

"O procedimento correu sem problemas e estou otimista de que isso ajudará a reduzir as cãibras e a dor nas costas com as quais tenho lutado ao longo da maioria da temporada de 2024", declarou a pessoa. "Não vejo a hora de mergulhar na reabilitação e me preparar para retornar às atividades diárias normais, incluindo golfe."

Durante esta temporada, o campeão de 15 majors participou de todos os quatro torneios principais pela primeira vez desde o acidente de carro em 2021, que resultou em ferimentos graves nas pernas que tornaram o término de um torneio de 72 buracos em quatro dias desafiador. Infelizmente, eles não conseguiram se classificar nas três últimas tentativas nos principais eventos do esporte.

O Dr. Sheeraz Qureshi, que atua no Hospital de Cirurgia Especial em West Palm Beach, Flórida, realizou a operação e a declarou um sucesso, conforme mencionado no comunicado. Isso representou a sexta operação nas costas do golfista americano durante sua carreira e a primeira desde 2021.

Antes do Campeonato Aberto em julho, o campeão de 82 torneios do PGA Tour expressou sua determinação em continuar competindo enquanto acreditasse que ainda poderia obter vitórias, apesar da pressão para se aposentar - até mesmo do ex-número 2 do mundo, Colin Montgomerie.

Após a cirurgia bem-sucedida, o golfista expressou sua ansiedade em retornar ao green, declarando: "Não vejo a hora de mergulhar na reabilitação e me preparar para retornar às atividades diárias normais, incluindo golfe". Apesar dos desafios nos torneios principais desta temporada, a paixão pelo esporte permanece inabalável, como eles mencionaram: "Não vejo a hora de competir novamente e continuar minha jornada neste maravilhoso esporte do golfe."

