Tiger Woods ainda tem esperança de regressar ao Masters

Woods ainda tem esperança de chegar ao Masters

Vai participar no jantar dos campeões de Augusta

Está a treinar, não a jogar, em casa

O antigo número 1 do mundo não joga desde que abandonou o Dubai Desert Classic em fevereiro com uma recorrência de uma lesão nas costas que o manteve afastado durante 15 meses.

O jogador de 41 anos, quatro vezes campeão do Masters, participou em três torneios, numa tentativa de regresso ao ativo, enquanto tentava relançar uma carreira que lhe valeu 14 majors entre 1997 e 2008.

O Masters deste ano representa o 20º aniversário da grande descoberta de Woods, mas ele ainda não anunciou publicamente se estará suficientemente apto para jogar.

"Espero que sim. Estou a tentar. Estou a tentar tudo o que posso para voltar a jogar", disse ao programa Good Morning America da ABC durante uma digressão por Nova Iorque para promover o seu livro sobre o Masters de 1997.

"Eu amo esse evento, ele significou muito para mim na minha vida", acrescentou Woods.

"Sei que a mente está afiada, só preciso de ter o corpo disposto a fazê-lo - essa é a parte difícil."

Woods culpou os espasmos nas costas pela sua desistência antes da segunda ronda do evento do Dubai e, posteriormente, retirou-se de uma conferência de imprensa agendada para promover o Genesis Open da sua fundação para poder continuar a sua reabilitação.

Também faltou ao Arnold Palmer Invitational da semana passada, um evento que ganhou um recorde de oito vezes, dizendo que não tinha "nenhum calendário para o seu regresso", mas que disse ao seu website que "os tratamentos continuam e estão a correr bem".

Woods disse ao USA Today que tem estado a treinar em casa, em vez de jogar, mas insistiu que "tem uma hipótese" de jogar em Augusta a 6 de abril para o Major de abertura da época.

O seu agente Mark Steinberg rejeitou as recentes afirmações da Golf World, citando várias fontes, de que Woods dificilmente jogaria em Augusta, dizendo a Tim Rosaforte, do Golf Channel: "Não estamos numa situação em que possamos sequer falar sobre jogar no Masters agora".

Steinberg acrescentou: "Ele tem recebido tratamentos e está a progredir e espera poder fazê-lo. Ainda não houve uma decisão num sentido ou noutro."

Em condições de jogar ou não, Woods disse ao USA Today que irá participar no Jantar dos Campeões para todos os anteriores vencedores do Masters, na terça-feira da semana do torneio.

Woods, que venceu o Masters pela última vez em 2005, falhou duas das últimas três edições e terminou empatado em 17º lugar em 2015.

Ele tem até ao dia da ronda de abertura para decidir se pode jogar.

Fonte: edition.cnn.com