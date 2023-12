Destaques da história

Tiger Woods: Ainda a sorrir apesar dos "maus erros" no evento de regresso

Tiger Woods completa o evento de regresso

Termina a 14 pancadas de distância do vencedor

Fala da dor da sua lesão nas costas

Hideki Matsuyama vence o torneio

Woods, que desceu para o 898º lugar da classificação mundial durante a sua ausência prolongada do jogo que outrora dominou, terminou o domingo com um par 76 de quatro acima do par no Hero World Challenge nas Bahamas.

Este resultado completou quatro dias de trabalho misto, com destaque para uma segunda ronda de 65 pancadas, que por breves instantes alimentou as esperanças de uma improvável vitória no evento por convite sancionado pelo PGA Tour.

A vitória foi para o japonês Hideki Matsuyama, que resistiu à pressão do campeão do British Open, Henrik Stenson, no último dia, para vencer com 18 abaixo do par.

Woods regressava à competição após 466 dias, tendo muitos já escrito o seu obituário no golfe, e admitiu que a sua batalha contra um problema crónico nas costas tinha sido difícil.

Ler: Woods encorajado pela abertura do regresso

"Testou-me para além de tudo o que já tinha experimentado na minha vida", disse ele depois de completar a sua última ronda em Albany.

'Momentos assustadores'

"Houve alturas muito difíceis em que nem sequer me conseguia mexer - são alturas assustadoras", acrescentou.

Com um swing remodelado para proteger as costas, Woods mostrou vislumbres da forma que o levou a 14 títulos importantes, mas o último em 2008.

Ler: Tiger Woods: 20 anos de acertos e erros

Ajudou-o a fazer 24 birdies nas quatro voltas - o melhor registo do campo - mas também uma série de duplos bogeys, o último no 18 de 470 jardas.

Foi a terceira vez que registou o mesmo resultado no difícil buraco de fecho ao longo dos quatro dias, tendo as seis pancadas perdidas custado caro.

"Erros graves

"Fiz alguns birdies, o que foi bom, joguei de forma agressiva, mas também cometi alguns erros graves", admitiu.

O resultado deixou-o com quatro abaixo do par, em 15º lugar num campo selecionado de 18 jogadores, que incluía três dos quatro vencedores dos principais torneios deste ano e o antigo número um mundial Jordan Spieth.

Stenson, que venceu o British Open e a Corrida para o Dubai no European Tour, foi fazendo progressos constantes na liderança de sete pancadas de Matsuyama durante a noite e reduziu-a para apenas duas pancadas nos dois últimos buracos.

Mas Matsuyama conseguiu manter a sua vantagem e terminar 2016 em alta, com a sua quarta vitória em cinco torneios.

Fonte: edition.cnn.com