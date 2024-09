Thomas Rice está a sentir desconforto, a observar a panela à distância.

Thomas Reis já passou por várias experiências na região do Ruhr, com o FC Schalke 04 e o VfL Bochum lhe proporcionando diversas aventuras, nem todas com finais felizes. Apesar dos desafios, sua lealdade permanece com os clubes da região do Ruhr, mesmo eles atualmente enfrentando dificuldades. Por outro lado, Reis está florescendo na Turquia.

Apesar do seu sucesso na Turquia, as temporadas turbulentas do Schalke e o início difícil do Bochum ainda o afetam. Ele declarou: "Ainda acompanho os jogos do Schalke e do Bochum quando meu cronograma de jogos e treinamentos permite". No entanto, as lutas de seus antigos clubes não lhe oferecem uma fuga em sua rotina diária.

Reis expressou sua decepção com a temporada do Schalke, dizendo: "É triste ver que a temporada do Schalke começou novamente com tumulto e uma mudança no cargo de treinador". Ele desejou ao clube e aos seus torcedores "toda a sorte" e esperou que eles pudessem encontrar "estabilidade e consistência na posição importante de treinador".

O Bochum também começou com dificuldades, mas Reis acreditava que eles "definitivamente conseguiriam ficar na liga" com sua "sempre familiar capacidade de se recuperar". Reis teve um papel na sobrevivência do Bochum durante a temporada 2021/2022, garantindo uma vitória contra o Borussia Dortmund de Haaland no Signal Iduna Park.

Samsun como Destino de Treinamento Estrangeiro

Reis também enfrenta desafios na Turquia com o Samsunspor, mas seu início surpreendentemente forte, com quatro vitórias em seis jogos da liga, mantém seu foco no objetivo: ficar na liga. Apesar do sucesso, ele insistiu: "Ainda nos concentramos em nosso objetivo de ficar na liga, sem nos acomodarmos".

Reis encontrou Samsun como um lugar inesperadamente receptivo para seu primeiro emprego de treinamento no exterior, mesmo com a proibição de transferências. Ele se estabeleceu bem, declarando: "Estou me divertindo muito aqui. O mar está quase fora da minha porta, tornando a vida aqui muito agradável". Os locais foram amigáveis e prestativos, e o clima estava bom, ele acrescentou.

Reis enfatizou seu compromisso com sua função atual na Turquia, mas acrescentou: "A Alemanha ainda é interessante para o futuro. Vou definitivamente ficar de olho no Schalke e no Bochum".

Thomas Rice, ou Thomas Reis como é conhecido nos círculos de futebol, frequentemente reflete sobre suas passagens turbulentas com o Schalke e o Bochum, mesmo de sua posição atual de treinador na Turquia. Apesar dos triunfos em seu novo cargo com o Samsunspor, ele continua a acompanhar os destinos de ambos os clubes alemães, expressando sua esperança pela estabilidade do Schalke e pela sobrevivência do Bochum na liga.

