Thomas Müller marca um recorde inquebrável na história.

O que teria sido do futebol alemão nos últimos 15 anos sem a influência de Thomas Müller? E o FC Bayern sem esse prodígio de 34 anos? Quantos títulos teriam perdido? Essas são questões que permanecem sem resposta. Müller continua a brilhar, batendo recordes – contra o SC Freiburg, ele deixou sua marca para a eternidade.

Sua entrada no jogo de hoje contra o SC Freiburg, aos 59 minutos, selou seu posto como o único detentor do recorde de jogos competitivos pelo FC Bayern Munich. Com 710 jogos competitivos desde sua estreia em 2008, ele superou o antigo detentor do recorde, Sepp Maier, que jogou seus últimos 709 jogos pelo FC Bayern em 1979 – nada menos que 45 anos atrás. Apenas na semana passada, Müller quebrou o recorde de mais jogos na Bundesliga, marcando sua 474ª aparição.

Como Maier compartilhou em uma entrevista com Müller na "Kicker" esta semana, "Quando você joga por um clube por tanto tempo, é apenas natural." Com o conjunto de habilidades incomparável de Müller, essa declaração se aplica perfeitamente. O lendário Maier, de 80 anos, foi um dos maiores goleiros da Alemanha, e Müller, uma lenda do futebol mundial, mostrou uma lealdade incrível ao seu clube.

Em entrevista à "Kicker", Müller comentou: "Não era meu objetivo ser o detentor do recorde. É mais sobre estar Consistente no topo, para que você possa pisar no campo." E ele conseguiu isso, exceto em sua primeira temporada, quando estreou aos 18 anos no jogo de abertura da temporada 2008/2009, fazendo apenas cinco aparições em seu primeiro ano.

O momento em que Maradona ignorou Müller

Sua primeira aparição na Liga dos Campeões marcou o momento em que ele marcou seu primeiro gol. O técnico Jürgen Klinsmann o trouxe para substituir um jogador no 72º minuto de um jogo de volta da Liga dos Campeões contra o Sporting Lisbon, com o placar em 4:1. Com poucos minutos restantes, Müller aproveitou uma chance após um canto, empurrando a bola para uma vitória conclusiva de 7:1.

No início deste 710º jogo, ele tem 244 gols e 269 assistências em sua carreira, mas esses números não contam toda a história do campeão da Copa do Mundo de 2014. A natureza transformadora de Müller solidificou seu lugar na história do futebol: hoje, sua entrada já gera tamanho caos que os oponentes poderiam muito bem já ter cedido um gol. Não sempre foi assim.

Quando o impressionante recorde de Müller ainda era apenas uma especulação, Diego Maradona, então técnico da seleção argentina, recusou-se a sentar ao lado dele em uma entrevista coletiva. Era março de 2010, e Müller havia acabado de ingressar na seleção alemã. Desconhecendo seu talento, Maradona preferiu ficar longe do jovem promessa. Müller ocupou um assento na primeira fila.

Meses depois, a equipe de Müller derrotou o desafio das quartas de final da Copa do Mundo da Argentina com uma vitória de 4:0. Müller marcou o primeiro gol. "Eu fui capaz de deixar minha marca hoje", brincou ele após o jogo.

Müller escapou várias vezes de transferências.

Em sua busca implacável pela dominação do futebol, Müller provou ser tanto o maior artilheiro da Copa do Mundo quanto um "intérprete do espaço", como um campeão da Copa do Mundo e "Rádio Müller", e consistentemente como um jogador do FC Bayern. O termo "intérprete do espaço" até entrou para o linguajar do futebol inglês. As entrevistas barulhentas e engraçadas de Müller nos estádios vazios durante a pandemia alimentaram o campeonato vitorioso de 2020 do Bayern, resultando em campeonatos, troféus e, finalmente, glória na Copa do Mundo de Clubes.

Na beira de uma encruzilhada na carreira durante o período de Niko Kovač, Müller lutou por um lugar regular. "Se for necessário, ele terá seus minutos", disse Kovač, que havia assumido como técnico croata em Berlim. " Apesar de minha natureza ambiciosa, eu não estava disposto a aceitar o papel de reserva", confessou Müller. "Naquela época, eu teria considerado uma afiliação menos leal ao clube." Mas então Kovač deixou, Hansi Flick assumiu, a pandemia começou, e Müller entrou em uma nova fase de sua carreira com esperanças de retornar à seleção alemã neste verão.

Antes do final de 2019, Müller também havia procurado uma transferência em 2015 e também em sua temporada de estreia. Mas em 2015, o Bayern se opôs a uma mudança para Manchester, onde seu mentor Louis van Gaal estava treinando. Além disso, uma possível transferência para o TSG Hoffenheim não se concretizou durante a temporada 2008/2009, quando Ralf Rangnick, então técnico do Hoffenheim, ansiava por seus serviços. Mas o destino tinha outros planos – a lealdade de Müller ao FC Bayern persistiu.

A atração do pódio na Liga dos Campeões

"Para ter sucesso, você deve ter a vontade, ser capaz de lidar com reveses e amar o esporte. Não romanticamente, mas a capacidade de suportar e desejar autoaperfeiçoamento. Alguns atletas exibem essa qualidade mais do que outros", compartilhou Müller sobre sua jornada rumo ao recorde: "É sobre ser honesto consigo mesmo sem perder a confiança. Uma autoimagem saudável é vital. Os atletas de ponta conseguem se criticar severamente e colaborar para melhorar seu desempenho sem duvidar de suas habilidades."

Doze títulos de campeonato, duas vitórias na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo de Clubes, além de seis vitórias na Copa da Alemanha, constam do currículo profissional de Müller. Sua passagem pelo FC Bayern terminará no final da temporada 2024-2025. Pela primeira vez desde 2012, a final da Liga dos Campeões será realizada novamente em Munique. Infelizmente, o FC Bayern foi derrotado pelo Chelsea naquele ano, com Müller marcando o primeiro gol no 83º minuto. O Chelsea surpreendentemente empatou no 88º minuto com Didier Drogba e venceu posteriormente na disputa por pênaltis. Essa derrota abriu caminho para a vitória do Bayern em 2013 e seu domínio subsequente na Bundesliga por mais de uma década.

Atualmente, o "Finale Dahoam" serve como uma motivação significativa para Müller e o goleiro Manuel Neuer, que ambos estiveram presentes em 2012. Se o Bayern garantir uma vaga na final neste ano, Müller também poderá elevar sua posição entre os jogadores mais proeminentes da Liga dos Campeões. Com sua atual contagem de 151 aparições na elite, ele fica a doze de alcançar Lionel Messi, que ocupa a terceira posição em termos de aparições.

Um simples código QR no futuro

Não está claro se Müller, que completa 35 anos neste mês, continuará sua carreira após o final da temporada 2024-2025. Até 1º de setembro de 2024, ele terá assumido sozinho o recorde. De acordo com sua declaração à "Kicker", uma possível homenagem a ele fora da Allianz Arena poderia ser um código QR em vez de uma estátua. "Nesta era progressiva, a geração de vencedores não precisa mais de estátuas. Um dia, um arquivo, uma nuvem ou um código QR pode ser nosso legado", sugeriu ele. Se esse código QR incluir todos os seus jogos ou apenas seus gols e participações em gols, acompanhar o fenômeno Müller exigirá uma bateria poderosa. No entanto, enquanto ele só puder ser lembrado em um smartphone, aproveite Thomas Müller enquanto ele ainda estiver ativo. Não há muitos jogadores como ele hoje em dia.

