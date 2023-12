Thomas Bjorn, capitão da Europa, espera que a Ryder Cup seja à prova de Brexit

Todas as gerações de estrelas europeias, de Seve Ballesteros a Colin Montgomerie, passando por Ian Poulter e Rory McIlroy, vestiram as cores azul e dourada e ficaram orgulhosos quando o "Hino à Alegria" - o hino oficial da UE - foi tocado em sua honra nas cerimónias de abertura e encerramento.

Mas será que tudo isto não parece agora um pouco datado - ou mesmo estranho - depois do Brexit?

O público britânico votou a favor da saída da UE num referendo histórico em 2016 e os funcionários de Bruxelas prevêem que o processo de saída estará concluído no final de 2020.

Desde o início, o European Tour do golfe insistiu que o Brexit não teria qualquer impacto na Ryder Cup em termos de qualificação, formato ou cores das equipas.

O capitão da Europa em 2018, Thomas Bjorn, fez eco desse sentimento quando falou com Shane O'Donoghue, da CNN Living Golf.

O dinamarquês de 46 anos admite que não lhe compete discutir os meandros da política europeia, mas acredita que a sua equipa irá alinhar em França em setembro próximo com o mesmo espírito das equipas que a precederam.

"Estar naquela sala de equipa e naquele ambiente representa, penso eu, tudo o que há de melhor na Europa", diz Bjorn, que ganhou três Ryder Cups como jogador e foi vice-capitão em quatro ocasiões.

"Os jogadores europeus juntam-se nesta equipa e são os melhores amigos além-fronteiras e representam a Europa como um continente da melhor forma possível.

"É algo que é único numa equipa da Ryder Cup. Jogamos sob a bandeira europeia, mas jogamos pela Europa como um continente".

No entanto, o sabor europeu da Ryder Cup nem sempre existiu. Fundada em 1927, o torneio era originalmente apenas para jogadores britânicos e americanos.

Mas após um período de domínio dos Estados Unidos - ganharam 16 das primeiras 19 edições - os jogadores irlandeses foram convidados a juntar-se aos britânicos a partir de 1973 e, em 1979, o torneio foi aberto à Europa continental.

No entanto, os jogadores britânicos continuam, na maioria das vezes, a constituir a maior parte da equipa europeia. A última vez que jogámos em Hazeltine, no Minnesota, em 2016, sete dos 12 jogadores eram britânicos e a equipa foi capitaneada por um britânico, Darren Clarke.

O European Tour afirma que a separação do Reino Unido da União Europeia não terá qualquer influência na elegibilidade dos jogadores britânicos, uma vez que "o critério para ser europeu em termos da Ryder Cup é geográfico e não político ou económico".

Os responsáveis pelo circuito também tencionam continuar a utilizar a bandeira da UE, que descrevem como um "símbolo alargado da Europa no seu conjunto".

Uma das principais estrelas britânicas da Europa, Rory McIlroy, deixou clara a sua opinião sobre o Brexit - e o Presidente Trump - quando tweetou em junho de 2016: "Com o Brexit e a forma como a corrida presidencial dos EUA está a decorrer... podemos fazer um mulligan em 2016?"

Um "mulligan" é uma segunda oportunidade informal de jogar uma tacada de golfe depois de ter cometido um erro.

Ao mesmo tempo, o próprio Bjorn reagiu negativamente ao resultado do referendo na sua conta do Twitter, dizendo: "Boris como PM, Donald como Presidente. Isso é que é uma relação ESPECIAL!!! #nãoestouconfiante".

Dezoito meses depois, no entanto, com o seu chapéu de capitão posto, Bjorn está a adotar uma abordagem mais diplomática ao Brexit.

"Quaisquer que sejam as coisas políticas que estejam a acontecer no mundo e as pessoas tomem decisões que considerem correctas, não nos compete comentar ou fazer parte delas", diz Bjorn, que é apenas o quarto homem de fora das Ilhas Britânicas a ser capitão da Europa, depois de Ballesteros, Jose Maria Olazabal e Bernhard Langer.

"Este é, na minha opinião, o maior continente do mundo e é um sítio a que chamo casa. Eu e os 12 jogadores estaremos muito orgulhosos por representar cada pessoa na Europa durante a semana."

Os adeptos europeus do golfe esperam que a sua equipa da Ryder Cup seja "à prova de Brexit", uma vez que ganhou 11 dos 19 torneios desde que a Grã-Bretanha e a Europa uniram forças em 1979.

No entanto, uma forte unidade americana venceu o último torneio - Jordan Spieth e companhia infligiram uma derrota abrangente de 17-11 aos homens de Clarke - e parece que a Europa de Bjorn terá de estar mais unida do que nunca se quiser voltar a ganhar a Ryder Cup.

