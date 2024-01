Thierry Henry diz que as empresas de redes sociais ganham "dinheiro com o ódio" ao lançar uma campanha em linha

O antigo avançadodo Arsenal e do Barcelona tem vindo a boicotar todas as plataformas de redes sociais desde o final de março, na sequência de uma série de abusos racistas em linha dirigidos a futebolistas negros e do que ele disse ser a incapacidade das empresas de redes sociais para responsabilizar os utilizadores pelas suas acções.

A sua decisão levou uma onda de estrelas de alto nível a seguir o exemplo, o que acabou por conduzir a um apagão generalizado das redes sociais no Reino Unido por parte dos futebolistas e dos organismos governamentais durante o fim de semana de 30 de abril a 3 de maio.

No discurso proferido na Web Summit, em Lisboa, Henry anunciou que iria lançar uma campanha, juntamente com o seu patrocinador Puma e a fundação Game of Our Lives, para ajudar a combater os abusos em linha e pressionar as empresas de redes sociais a tomarem medidas mais duras.

"Quando descobrimos que eles geram dinheiro através do ódio, é muito difícil quando o nosso remédio é o nosso veneno", disse Henry, segundo o Guardian. "Ser genuíno e simpático não gera dinheiro.

"Precisamos de ajuda, todos nós fomos tocados por isso", acrescentou, conforme relatado pela France 24. "Eu, como indivíduo, estou bem sem elas [redes sociais]. Precisamos de ajuda de pessoas em posições mais elevadas. Precisamos de nos unir para garantir que essas pessoas talvez legislem uma lei que torne essas plataformas mais responsáveis.

"Não creio que estejam a fazer nada que se aproxime do que é necessário para nos sentirmos seguros nas redes sociais. Não estão realmente a tentar mudar nada".

Numa declaração enviada à CNN, um porta-voz da Meta disse: "Não temos qualquer incentivo comercial, moral ou empresarial para fazer outra coisa que não seja tentar proporcionar ao maior número de pessoas uma experiência tão positiva quanto possível nas nossas aplicações, e é isso que fazemos todos os dias.

"O aumento do número de pessoas ou de anunciantes que utilizam as nossas aplicações não significa nada se os nossos serviços não estiverem a ser utilizados de forma a aproximar as pessoas.

"Ninguém deve ser vítima de abusos racistas em lado nenhum, e não queremos que isso aconteça nas nossas aplicações. Removemos conteúdos de ódio assim que os encontramos e respondemos rapidamente a pedidos legais válidos para ajudar nas investigações policiais."

O Twitter não estava imediatamente disponível para comentar.

Em declarações exclusivas à CNN em maio, Henry explicou a sua decisão inicial de apagar todas as suas contas nas redes sociais, que tinham um total de 11 milhões de seguidores, dizendo que "quando nos juntamos, é... poderoso".

"No início, eu estava com um humor estranho, digamos assim, conversámos muito durante esses momentos e eu pensei: 'As pessoas não estão a perceber o que está em jogo aqui e o problema que temos nesta sociedade neste momento'", disse ele.

"Mas eu estava sempre a falar e sempre mencionei a força do grupo, e às vezes, quando estamos sozinhos a gritar algo, sentimo-nos sozinhos - mas não estou a falar de mim, estou a falar das pessoas que não têm voz. Estou a falar das pessoas que foram abusadas, assediadas pela sua aparência, por aquilo em que acreditam, pela cor da sua pele nas redes sociais.

"Talvez, se eu sair das redes sociais, como sabem, para defender as pessoas que talvez não tenham voz, talvez se possa criar uma onda por eu sair das redes sociais. As pessoas gostariam de saber porquê, e queriam saber porquê. Mas depois disso, houve um pequeno período em que eu pensei: 'Bem, é uma pena que as pessoas não estejam a reagir'".

