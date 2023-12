Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, está "feliz" antes da meia-final da Liga dos Campeões com o seu antigo clube, o Chelsea

O goleiro do Real Madrid está se preparando para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea na quarta-feira, com o placar agregado empatado em 1 a 1 após o jogo de ida em Madri na semana passada, no qual ele teve um papel importante.

Com o Madrid a ser pressionado na primeira parte no campo de treinos de Valdebebas, o grande belga provou ser um objeto inamovível, com uma grande defesa logo no início para negar a Timo Werner o que parecia ser um golo certo.

Depois de ter enfrentado algumas dificuldades com a forma e a concorrência do antigo titular Keylor Navas na sua chegada ao clube, o jogador de 28 anos admite que está a jogar no seu "lugar feliz".

Uma grande parte do seu regresso ao domínio é o seu regresso a Madrid - depois de ter passado três épocas emprestado ao rival do Real, o Atlético - e o reencontro com a sua família, segundo Courtois.

"Desde o meu primeiro ano em Madrid, sempre senti que era uma segunda casa. Também foi lá que conheci a mãe dos meus filhos", disse o duas vezes campeão da Premier League e duas vezes campeão da La Liga a Don Riddell, da CNN Sport.

"Por isso, obviamente, quando tive a oportunidade de jogar pelo Madrid e de regressar a Madrid para estar mais perto dos meus filhos, foi fantástico para mim... Adoro jogar na maior equipa do mundo, para mim, pessoalmente. Sempre foi um sonho.

"E também estar perto dos meus filhos, vê-los crescer todos os dias, levá-los à escola, às actividades extracurriculares que têm. Isso faz-nos felizes. E também acho que isso se nota em campo. Estou a jogar bem e a ajudar a equipa a ganhar".

Courtois não será o único ex-jogador do Chelsea que espera ajudar a classificar o Real Madrid para a final da Liga dos Campeões.

Eden Hazard, que passou sete anos na zona oeste de Londres, regressou à forma física na altura certa, depois de uma época de constantes lesões, e poderá ser titular contra a sua antiga equipa.

Para além da disputa da Liga dos Campeões, o Real Madrid ainda está na luta pelo título da Liga espanhola.

O atual campeão está a dois pontos do Atlético, e o Barcelona está empatado com o Real nos mesmos pontos, faltando apenas algumas rodadas para o fim do campeonato.

