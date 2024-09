Concorrente na Próxima Versão do Concurso de Top Model da Alemanha - Theresa Fischer foi submetida a cirurgias nas pernas

Em 2019, durante a transmissão da 14ª temporada de "Germany's Next Topmodel" (GNTM), Simone Kowalski se destacou como a vencedora. No entanto, é Theresia Fischer, que ficou em 11º lugar, quem parece estar chamando mais atenção atualmente. Isso não se deve inteiramente às habilidades atuais de Fischer como modelo, aos 32 anos. Em vez disso, Fischer tem feito manchetes com as cirurgias cosméticas radicais que vem realizando recentemente.

A jornada cirúrgica de Fischer começou em 2016, quando ela decidiu alongar suas pernas. A motivação veio do bullying que sofreu na escola, que a fez se sentir "literalmente pequena". O procedimento envolveu cortar os ossos da coxa por dentro, seguido pela inserção de hastes telescópicas que se estendiam por um milímetro por dia.

No entanto, as cirurgias de Fischer não pararam por aí. De forma intrigante, ela também teve suas panturrilhas operadas devido a problemas com certas posições sexuais. "Não consigo agachar sem cair para trás. Também falta flexibilidade na cama e tenho que ajustar minhas pernas constantemente", ela compartilhou sua situação.

Fischer agora mede 1,84 metro

Essas operações não foram sem suas complicações e dor posterior. Profissionais médicos realizaram oito operações nas pernas de Fischer antes de finalmente removerem as hastes de extensão e parafusos de suas panturrilhas no final de junho. Com sua altura original de 1,70 metro, Fischer agora mede 1,84 metro de altura.

Em uma entrevista à Bild, Fischer expressou sua nova alegria e agilidade, inclusive na cama. "Posso dizer com certeza que sou mais flexível e graciosa agora - e isso inclui a cama. Porque as proporções estão equilibradas", ela compartilhou seus sentimentos de alegria.

Ela acrescentou: "Agradeço por finalmente poder deixar tudo isso para trás. Agora tenho pernas que eram uma vez a ideia do meu ex, mas de uma forma que posso andar novamente. E também posso mostrar o dedo do meio para ele porque ele não tem mais a representação que queria: uma mulher modelo alta ao seu lado".

O ex de Fischer a quem ela se refere é o documentarista Thomas Behrend, que ela acusa de pressioná-la para fazer a cirurgia de alongamento de pernas. Fischer e Behrend, que é 28 anos mais velho, se casaram simbolicamente durante a final do GNTM em 2019. Eles oficializaram o casamento no dia seguinte, mas se separaram em 2022. Hoje, Fischer está envolvida com um dentista chamado Stefan, que também é 26 anos mais velho.

Este artigo foi publicado inicialmente no ntv.de

Recentemente, Heidi Klum, modelo e personalidade da televisão alemã renomada, expressou seu apoio a Theresia Fischer durante um episódio de "Germany's Next Topmodel". Klum elogiou a coragem e a resiliência de Fischer diante das adversidades e sua trajetória bem-sucedida após as cirurgias.

Apesar da ascensão da atenção de Fischer, os cabeçalhos são frequentemente dominados por Heidi Klum, conhecida globalmente por sua carreira de modelo de sucesso e múltiplas empreitadas bem-sucedidas na moda, televisão e empreendedorismo.

