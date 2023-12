'The Rock': Dwayne Johnson diz que não é o comprador anónimo do crânio do T-Rex

Em outubro de 2020, um fóssil de T-Rex de 39 pés - apelidado de "Stan" em reconhecimento do seu descobridor Stan Sacrison, que escavou os restos mortais em 1992 - foi vendido a um comprador anónimo num leilão ao vivo da Christie's por uma taxa de 31 847 500 dólares, de acordo com a National Geographic.

Na segunda-feira, Johnson foi visto com um crânio gigante de T-Rex no seu escritório em casa durante a sua aparição virtual no programa "Monday Night Football with Peyton and Eli".

O co-apresentador Eli Manning chamou a atenção para o dinossauro.

"Tenho um crânio de T-Rex, sim", riu-se Johnson. "É o 'Stan'. De facto, "Stan" é o crânio de T-Rex mais completo alguma vez encontrado por um paleontólogo - um jovem paleontólogo - e o seu nome era Stan, pelo que esta cabeça de T-Rex recebeu o seu nome. É muito fixe e muito mau, não é?

Em um longo post no Instagram na terça-feira, Johnson disse que ele não é o comprador e que o crânio visto no ManningCast é uma réplica.

"Depois da minha entrevista AO VIVO no #ManningCast de ontem à noite no Monday Night Football da @NFL, houve toneladas de especulação mundial no mundo da ciência ~ que eu sou o" comprador misterioso "do crânio original do T-REX, conhecido como STAN", escreveu ele.

"Eu não sou o comprador misterioso. No meu escritório em casa, esta é a minha réplica de STAN que eu fiz e comprei aos meus amigos do Instituto de Pesquisa Geológica e Escavações Paleontológicas de Black Hills.

"O STAN original foi encontrado em 1987, pelo paleontólogo amador Stan Sacrison, e finalmente escavado em 1992. Na ciência, este crânio T-REX é considerado o crânio mais perfeitamente preservado jamais encontrado. Os ossos deste belo animal estavam perfeitamente imaculados.

"É por isso que STAN é tão extraordinário e especial. Em 2020, STAN foi leiloado e vendido por 31,8 milhões de dólares a um comprador anónimo e nunca mais foi visto. Esse comprador não era eu.

"O meu amor, respeito, fascínio e curiosidade pela ciência paleontológica e arqueológica são profundos - e se eu fosse o orgulhoso proprietário do verdadeiro STAN, de certeza que não o guardaria no meu escritório. Johnson passou de lutador profissional a estrela de cinema, grande empresário e alguém que quase metade da América gostaria de ver como o próximo presidente dos Estados Unidos, de acordo com uma sondagem. Ele tem 285 milhões de seguidores no Instagram.

Chloe Melas contribuiu para este relatório.

