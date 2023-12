Destaques da história

The Open 2016: Henrik Stenson vence Phil Mickelson no clássico do Claret Jug

Henrik Stenson vence o British Open em Royal Troon

Sueco conquista primeiro grande título na 42ª tentativa

Phil Mickelson três pancadas atrás

A dupla termina com 11 pancadas de vantagem

O sueco de 40 anos lançou um ataque tardio para vencer o americano por três pancadas e tornar-se no primeiro escandinavo a ganhar um Major no 145º British Open em Royal Troon, no domingo.

Stenson, o número 6 do mundo, quebrou o impasse de uma tarde absorvente ao fazer longos putts para birdie no 14º e 15º buracos e acrescentou mais dois nos últimos três buracos para registar um recorde de 63.

Henrik Stenson vence o British Open

O seu resultado final de 20 abaixo do par bateu o recorde de Tiger Woods no British Open de 19 abaixo do par, estabelecido em 2000, e igualou o recorde de todos os tempos de Jason Day estabelecido no PGA dos EUA de 2015.

Mickelson, de 46 anos, que por pouco não conseguiu um 62 no dia de abertura, jogou um 65 abaixo do par, mas ainda assim ficou aquém da sua tentativa de conquistar o sexto título de Major, face ao ataque tardio de Stenson.

O que pensa da vitória de Henrik Stenson? Dê a sua opinião na nossa página do Facebook

Os dois protagonizaram uma sublime aula de habilidade e nervosismo, apesar das condições de teste e da brisa, num confronto que provavelmente eclipsará o famoso "Duelo ao Sol" do Open, quando Tom Watson derrotou Jack Nicklaus numa batalha épica em Turnberry, em 1977.

O padrão do golfe dividiu efetivamente o British Open em dois eventos separados, com o perseguidor mais próximo, JB Holmes da América, a terminar com seis abaixo.

LER: O Open 2016 - como aconteceu

Quando Stenson fez o seu último birdie curvo no green do 18º buraco, fez uma pausa antes de bater os punhos e abraçar o seu caddie. Depois de acenar para a multidão, ele abraçou Mickelson, cuja pontuação teria vencido todos os outros British Open, exceto quatro.

Stenson, que ficou em segundo lugar atrás de Mickelson no Open de 2013 em Muirfield, derrotado por três pancadas, dedicou a vitória a um amigo do Dubai que morreu de cancro esta semana.

"Senti que ele estava lá comigo esta semana", disse aos jornalistas.

O primeiro grande título de Stenson na 42ª tentativa veio depois de dois outros terceiros lugares no Open em 2008 e 2010. Também foi terceiro duas vezes no PGA dos EUA e quarto no Open e no PGA dos EUA.

"Senti que este seria o meu momento", acrescentou Stenson, que se torna o mais velho vencedor de um Major desde Mickelson, que tinha 43 anos quando ganhou o seu Claret Jug.

"Torna-se ainda mais especial vencer um concorrente como o Phil. Ele tem sido um dos melhores a jogar o jogo, e certamente nos últimos 20 anos."

"Orgulhoso

O antigo n.º 2 do mundo sofreu duas quedas prolongadas na sua carreira quando a confiança atingiu o fundo do poço, nomeadamente no início da década de 2000. Também sofreu muito depois de perder uma soma significativa de dinheiro para o fraudador Allen Stanford num esquema Ponzi.

Mas diz sentir-se "privilegiado" por ser o primeiro sueco a ganhar finalmente um Major.

"Houve muitos grandes jogadores do meu país que tentaram nos últimos anos e décadas e houve alguns casos muito próximos", disse. "Jesper Parnevik, em particular, por duas vezes. Por isso, ele enviou-me uma mensagem: 'Vai e acaba o que eu não consegui acabar', e estou muito orgulhoso por o ter feito, e esta vitória vai ser muito importante para o golfe na Suécia."

Stenson deu a volta a Mickelson depois de ter sido vice-campeão com o americano em 2013.

Stenson começou o último dia com uma pancada de vantagem sobre Mickelson, mas as posições inverteram-se rapidamente após o primeiro buraco.

Ele voltou a ganhar vantagem no terceiro, mas o impressionante eagle 3 de Mickelson no quarto, depois de um fading num ferro longo para o coração do green, colocou-os empatados.

'Impecável'

No curto Postage Stamp, oitavo, Mickelson colocou a sua tacada de tee a seis pés, mas falhou o putt para birdie, enquanto Stenson fez o seu de maior distância.

O sueco levou a sua vantagem de uma pancada para a volta, mas caiu para se juntar a Mickelson com um bogey no difícil 11º buraco, antes da luta se tornar mais desesperada com nenhum dos jogadores disposto a ceder um centímetro.

Mas então Stenson desferiu um golpe significativo quando fez uma pancada longa sobre o green no 14º buraco e lançou outra bomba do nada no 15º buraco para abanar o seu rival.

O putt de eagle falhado por Mickelson no 16 foi a sua última oportunidade de apanhar Stenson.

Como um brigão de bar, Mickelson ainda estava a balançar e perdeu uma oportunidade de eagle por milímetros no 16 para ficar dois atrás. Uma metade do par no 17 deu a Stenson uma caminhada cerimonial virtual no 18.

Em frente às bancadas lotadas, Stenson acrescentou o brilho de um birdie no 10º buraco, para coroar um dos dias mais notáveis dos grandes campeonatos de golfe.

"É uma desilusão ficar em segundo lugar, mas estou feliz pelo Henrik", disse Mickelson. "Ele é um grande campeão e somos amigos há algum tempo."

E acrescentou: "Foi provavelmente o melhor que joguei e não ganhei. Joguei um golfe quase perfeito e fui derrotado".

LER: Prestwick - local de nascimento de uma lenda

O americano Steve Stricker terminou com cinco abaixo, enquanto o número 4 do mundo da Irlanda do Norte, Rory McIlroy, disparou um impressionante 67 final para subir para o quinto lugar empatado com quatro abaixo, ao lado do inglês Tyrrell Hatton e do espanhol Sergio Garcia.

Mas Troon 2016 será sempre recordado como o meio-dia mais alto de Henrik.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com