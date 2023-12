The Match 2022: Brady e Rodgers vs Mahomes e Allen - como assistir ao confronto de golfe entre todos os quarterbacks

Com a participação de quatro dos MVPs dos últimos cinco anos, a sexta edição do "The Match" verá os veteranos Tom Brady e Aaron Rodgers enfrentarem as jovens estrelas Patrick Mahomes e Josh Allen em Las Vegas.

Com início marcado para as 18h30 (ET), o evento de 12 buracos no Wynn Golf Club terá todos os jogadores equipados com microfones abertos e a possibilidade de comunicar com os concorrentes e comentadores, uma tradição com consequências potencialmente devastadoras para a edição deste ano.

A conversa fiada entre as duas equipas começou imediatamente após o anúncio do alinhamento em abril, com Allen a atiçar o fogo ao tweetar que o confronto seria entre "touros velhos" e "bezerros novos".

Brady, sete vezes vencedor da Super Bowl, ripostou imediatamente ao quarterback do Buffalo Bills, 18 anos mais novo, e o vai-e-vem entre as equipas continuou até à véspera do confronto.

"Vamos estar na cabeça deles e vamos forçá-los a acertar alguns shanks e a falhar alguns putts, isso eu garanto", disse Allen.

"Quando o guião da equipa do Tom ficar sem piadas, acho que ele não vai conseguir pensar assim."

Conversa de luta

O parceiro de Allen, o quarterback do Kansas City Chiefs, Mahomes, acredita que a amizade da dupla lhes dá vantagem sobre seus adversários mais velhos.

Com exceção de uma ronda de treino, a jovem dupla nunca jogou golfe junta, mas as idas ao Masters ajudaram a criar uma química que pode ser decisiva num confronto de alto risco.

"Se perdermos para esses caras, eles nunca nos deixarão viver isso", disse Mahomes a Andy Scholes, da CNN Sport.

"Eu e Josh vamos ser apenas nós mesmos. Se estivermos em qualquer lado, vamos falar mal, seja qual for o desporto, e vamos divertir-nos.

"Por isso, vamos em frente e vencer os dois grandes pesos pesados, como eles diriam, e tenho a certeza de que eles vão querer uma desforra depois de amanhã."

Os 82 anos de experiência de vida de Brady e Rodgers, em conjunto, transpareceram na conversa de luta da dupla mais velha, com Rodgers, três vezes MVP, a rejeitar qualquer noção de "um par de veteranos da velha guarda" a serem derrotados numa guerra de palavras.

Por conta própria

A jogar ao lado de Bryson DeChambeau, o líder dos Green Bay Packers saiu vitorioso na edição do ano passado do evento contra Brady e Phil Mickelson.

Depois de ter sido derrotado nas suas duas participações anteriores no "The Match", Brady está a sair-se bem.

"Josh não tem feito grandes apoios no campo de futebol na sua carreira, sejamos honestos", gracejou o quarterback do Tampa Bay Buccaneers. "Especialmente jogando contra mim".

No entanto, Brady admitiu alguma apreensão antes do tee-off, com o evento deste ano sendo a primeira vez que nenhum golfista profissional estará envolvido. Será também a primeira vez que os adeptos estarão presentes.

Perguntei: "Há caddies por aí? Há alguém que nos possa ajudar?" brincou Brady. "Eles [os organizadores] responderam: 'Não, vocês estão totalmente por vossa conta'.

"Por isso, vamos estar a ler os putts uns dos outros. Não sei se isso é uma coisa boa".

Mesmo o 'Grim Reaper' Mahomes não está imune a alguns nervos pré-tee, mas acredita que aprendeu com suas experiências no torneio de golfe American Century Championship repleto de estrelas, que ele jogou em South Lake Tahoe em julho de 2020.

"Acho que vou estar um pouco nervoso no primeiro tee", disse Mahomes a Scholes. "Mas assim que deres a primeira tacada e chegares lá fora com a malta, vais estar pronto para começar.

"Lembro-me de que em Tahoe, no primeiro jogo que joguei, estava muito nervoso e isso manteve-me tenso, por isso vou tentar soltar-me e ir para o campo divertir-me."

Como ver

"The Match" será transmitido exclusivamente pela TNT, com cobertura a partir das 18h30 (ET) do Wynn Las Vegas.

A Turner Sports transmitirá "The Match" pela sexta vez desde o início do evento em 2018.

A CNN é uma divisão da Warner Bros. Discovery, juntamente com a HBO, Warner Bros, TNT, TBS e outros meios de comunicação.

Fonte: edition.cnn.com