TGI Fridays encerra abruptamente 36 restaurantes com "fraco desempenho

A cadeia afirmou num comunicado que encerrou 36 restaurantes com "fraco desempenho" como parte da sua "estratégia de crescimento contínuo", que inclui também um abanão nas suas fileiras executivas e a venda de alguns restaurantes ao seu antigo diretor executivo.

O TGI Fridays não divulgou uma lista dos estabelecimentos encerrados, mas os meios de comunicação social locais indicam que Nova Jérsia foi o local mais afetado, com sete estabelecimentos encerrados, seis em Massachusetts e cinco em Nova Iorque. Alguns estabelecimentos na Califórnia, no Colorado, na Florida, no Texas e na Pensilvânia foram também alegadamente encerrados.

Antes dos encerramentos, o TGI Fridays tinha cerca de 270 estabelecimentos nos EUA - uma presença que tem vindo a diminuir nos últimos anos. Segundo a empresa, foram oferecidas oportunidades de transferência a cerca de 80% do "total de empregados afectados".

"A nossa principal prioridade foi sempre proporcionar uma experiência superior a todos os clientes do TGI Fridays, e identificámos oportunidades para otimizar e simplificar as nossas operações, de modo a garantir que estamos melhor posicionados para cumprir - e exceder - a promessa da marca", afirmou Ray Risley, presidente e diretor de operações dos EUA, no comunicado.

Outras alterações implementadas na cadeia com quase 60 anos de existência incluem a venda de oito estabelecimentos anteriormente propriedade da empresa, todos no Nordeste dos EUA, ao seu antigo diretor executivo Ray Blanchette. Foi diretor executivo da TGI Fridays durante cinco anos, até maio de 2023.

Blanchette tem uma "compreensão incomparável do negócio da TGI Fridays e do compromisso do restaurante em oferecer excelência aos hóspedes", disse a rede sobre a venda, acrescentando que ele "levará os locais a uma nova fase de revitalização".

O TGI Fridays é propriedade privada da TriArtisan Capital Advisors, uma empresa de capital privado, pelo que os resultados financeiros não são divulgados. No entanto, a empresa disse no ano passado que as vendas totais foram projetadas para atingir US $ 1.6 bilhão em 2022, com as vendas nas mesmas lojas nos EUA crescendo 8% em comparação com 2019.

Também alterou o seu menu nos últimos meses para acompanhar os seus rivais, nomeadamente o Applebee's e o Chili's, adicionando sushi, refrescando o seu menu de cocktails e renovando a sua seleção de aperitivos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com