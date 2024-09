Teuber luta pelo segundo lugar após um acidente, Hausberger ganha o ouro

O oitavo dia dos Jogos Paralímpicos brilha para a equipe da Alemanha no ciclismo: Competidores da Alemanha disputam medalhas de ouro e prata. O veterano Michael Teuber realiza uma impressionante volta por cima, enquanto Maike Hausberger conquista sua primeira vitória como campeã mundial.

Hausberger, 29, que nasceu com hemiparesia espástica (paralisia do lado esquerdo), conquistou a sexta medalha de ouro da Alemanha nos Jogos Paralímpicos de Paris na classe C1-3 de contrarrelógio de estrada com um tempo vencedor de 21:30.45 minutos no percurso de 14,1 quilômetros. Antes dela, Michael Teuber garantiu a medalha de prata.

Hausberger superou a ciclista britânica em segundo lugar, Frances Brown, por 15,8 segundos no percurso acidentado com dois desafiadores subidas e um total de ascensão de 140 metros.

Antes de Hausberger, os nadadores Josia Topf e Tanja Scholz, o atirador Natascha Hiltrop e o esgrimista em cadeira de rodas Maurice Schmidt já haviam conquistado o ouro. A vitória de Hausberger em Paris marca sua primeira conquista nos Jogos Paralímpicos, em sua terceira participação.

O pentacampeão paralímpico Teuber, que tem sido paraplégico incompleto desde um acidente de carro em 1987, teve que se contentar com a prata no contrarrelógio C1, finishing em 21:18.14 minutos - apenas atrás do espanhol Ricardo Ten Argiles, que marcou 20:39.53 minutos. Pierre Senska ficou em quarto lugar, finishing 40 segundos atrás do bronze.

Teuber sofreu um acidente infeliz em março durante um acampamento de treinamento em Lanzarote. Depois de colidir com um carro que viajava a 50 km/h, ele sofreu uma fratura da sexta vértebra torácica, várias costelas e uma fratura de tíbia aberta. Após a cirurgia, o campeão mundial reinante lutou para voltar à forma e fez um esforço heróico, conquistando a medalha de prata no final.

A vitória de Hausberger no ciclismo reforça o sucesso da Alemanha nos Jogos Paralímpicos. Apesar de enfrentar um desafio difícil no percurso acidentado, a medalha de prata de Teuber no ciclismo mostra sua resiliência e determinação.

Leia também: