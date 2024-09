Tenistas alemães aproveitam a oportunidade para retaliar

No ano passado, o Canadá triunfou na Copa Davis, eliminando o talento do tênis alemão durante as quartas de final. Desta vez, a equipe alemã, liderada por Michael Kohlmann como Bundestrainer, tem a oportunidade de recuperar sua honra. No entanto, permanece incerto quem Kohlmann poderá contar com apoio.

A Alemanha e o Canadá se enfrentarão nas quartas de final do torneio final em Malaga, de 19 a 24 de novembro. A Alemanha conseguiu se qualificar como vice-campeã no grupo C de qualificação, atrás dos EUA, enquanto o Canadá garantiu a vitória no grupo D, derrotando a Argentina, a Grã-Bretanha e a Finlândia sem nenhuma mancha. Este confronto marca uma revanche da quartas de final de 2022, onde a Alemanha sofreu uma derrota de 1:2 e o Canadá acabou levando o título.

"Este é um desafio significativo. Estamos animados para disputar essa oportunidade de revanche, dois anos depois no mesmo local. Com Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, eles têm dois jogadores de elite", declarou Kohlmann.

Liderada por Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann e o par de duplas formidável de Kevin Krawietz e Tim Puetz, a Alemanha se classificou para o torneio na China após vitórias sobre a Eslováquia e o Chile. Seu jogo contra os EUA pelo primeiro lugar terminou em uma derrota de 1:2. No momento, ainda não está claro quais jogadores Kohlmann terá para contar em Malaga. O principal jogador Alexander Zverev ainda não entrou em contato com o Bundestrainer, mas indicou que isso mudaria antes do início da Laver Cup em Berlim.

Os campeões defensores da Itália enfrentarão a Argentina, os EUA enfrentarão a Austrália e a Espanha enfrentará os Países Baixos nas quartas de final. Durante o torneio de qualificação em Manchester, jogadores como Auger-Aliassime (classificado em 21º no mundo) e Shapovalov (classificado em 101º) representaram o Canadá. Se a Alemanha avançar para as semifinais, eles podem ter que enfrentar a Espanha e o campeão do Aberto da França e de Wimbledon, Carlos Alcaraz, ou os Países Baixos.

