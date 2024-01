"Tenho muito tempo": Novak Djokovic minimiza preocupações com lesões antes do Open da Austrália

O número 1 do mundo foi derrotado por 6-4 6-4 - a sua primeira derrota em solo australiano desde 2018, uma série que se estende por 43 jogos - e recebeu tratamento do treinador no pulso direito pelo segundo jogo consecutivo.

A Austrália venceu o encontro por 3-0 e avançou para as meias-finais da Taça das Nações Unidas.

"Eu sabia que provavelmente não estaria a 100% fisicamente, emocionalmente e mentalmente na semana de abertura de uma temporada", disse Djokovic aos repórteres, segundo a Reuters. "Também não estava à espera disso.

"Não estava ao meu nível, mas foi apenas um daqueles dias em que não me senti no meu melhor em campo e o meu adversário jogou muito bem.

"Acho que vou ficar bem, para ser honesto", acrescentou Djokovic. "A lesão no pulso teve um grande impacto, particularmente no forehand e no serviço. Tenho muito tempo, acho que tempo suficiente para me pôr em forma para o Open da Austrália."

O vencedor de 24 Grand Slams é o grande favorito para defender a sua coroa na Austrália e conquistar o 11º título do Open da Austrália, um recorde.

O torneio começa no domingo, 14 de janeiro, um dia mais cedo do que o habitual, uma vez que os organizadores tentam evitar os finais tardios que levaram a críticas de alguns jogadores no ano passado.

Djokovic insistiu que o processo de recuperar a saúde plena "não é estranho" para ele agora.

"Não é invulgar", disse. "Já passei por este tipo de situação muitas vezes e sei o que tenho de fazer, juntamente com a minha equipa, para me preparar. Espero não me lesionar desta vez.

"É nisso que vamos trabalhar, para colocar o meu corpo na forma certa, no estado ideal, para que possa ter um desempenho de alto nível durante, espero, todo o Open da Austrália."

Por outro lado, a Polónia derrotou a China por 3-0 na prova mista de 18 equipas para passar às meias-finais, com a França e a Noruega empatadas a 1-1.

Nadal regressa em força após lesão

Entretanto, o 22 vezes campeão do Grand Slam Rafael Nadal continuou o seu impressionante regresso na quinta-feira, derrotando o wildcard australiano Jason Kubler por 6-1 e 6-2 para garantir um lugar nos quartos de final do Brisbane International.

Nadal teve um início rápido, liderando por 5-0 no primeiro set, apenas no seu segundo jogo de singulares após um ano de paragem devido a uma lesão sofrida no Open da Austrália de 2023.

Kubler conseguiu finalmente entrar no tabuleiro, mas o espanhol de 37 anos continuou o seu ímpeto até ao segundo set, alcançando a vitória.

Nadal vai defrontar outro australiano, Jordan Thompson, nos oitavos de final.

