- Temu e Shein pretendem criar um impacto no mercado alemão de calçados.

Comerciantes e produtores de sapatos na Alemanha estão lidando com uma competição acirrada de varejistas on-line da Ásia. "Temu e Shein estão inundando a Alemanha com calçados baratos, muitas vezes de qualidade inferior com potenciais riscos à saúde", afirmou Rolf Pangels, presidente da Associação Alemã de Tecidos, Calçados e Couro (BTE), na feira de calçados em Düsseldorf.

A associação pede regulamentação rigorosa e competição justa. Se as ações dessas plataformas não forem verificadas, Pangels alertou, haverá um aumento de falências de lojas de sapatos.

No primeiro semestre do ano, numerous lojas de sapatos na Alemanha fecharam novamente. De acordo com dados da BTE, o número de lojas diminuiu em aproximadamente 800, totalizando cerca de 8.750 desde o início do ano. Isso inclui o fechamento de filiais Reno e Goertz, que faliram no ano passado. O número de especialistas em sapatos também continuou a diminuir. De acordo com a associação, as lojas estão fechando devido a falências e à falta de sucessores.

Um em cada seis comerciantes de sapatos vê sua situação comercial como positiva.

No primeiro semestre do ano, apesar dos aumentos de preços, os comerciantes ganharam 2% menos em receita do que no mesmo período do ano anterior. Após a correção dos preços, a perda provavelmente seria maior. Pangels atribuiu as razões para isso ao baixo sentimento do consumidor e ao clima desfavorável em maio e junho. Após um início promissor do ano, os negócios experimentaram uma "queda dolorosa de dois dígitos" na receita desses meses.

Os comerciantes também veem os custos crescentes na aquisição, trabalho e energia como um grande obstáculo, além da queda do apelo dos centros urbanos. Olhando para o futuro, o prognóstico é sombrio: mais da metade dos comerciantes espera uma queda na receita em comparação com 2023, enquanto apenas 30% esperam um aumento, de acordo com a pesquisa da associação. 41% avaliam sua situação comercial como ruim, enquanto apenas 16% a veem como boa.

A indústria de calçados da Alemanha também viu uma queda nas receitas no primeiro semestre do ano. A receita caiu quase 1,2% para 1,15 bilhão de euros, com as exportações até mesmo caindo 11%. Manfred Junkert, CEO da Federação Alemã de Indústria de Calçados e Couro (HDS/L), disse: "Despite politics having yet to improve economic conditions, the anticipated spring recovery didn't happen." Junkert também defende uma abordagem mais rigorosa em relação a plataformas como Temu e Shein. "Eles não devem ser protegidos da fiscalização do cumprimento das normas de sustentabilidade", ele criticou.

Os varejistas on-line Shein e Temu são populares na Alemanha. De acordo com uma estimativa da BTE, os consumidores compraram cerca de um bilhão de itens de moda e calçados de provedores como Shein e Temu em 2023. O CEO da KIK, Patrick Zahn, recentemente acusou os portais de vender "bens tóxicos e feitos por trabalho infantil". As empresas refutaram as acusações e apontaram para controles rigorosos e padrões de segurança que exigem de seus fornecedores. A Shein afirmou que havia resolvido dois casos de trabalho infantil em sua própria cadeia de suprimentos em 2023. Ela mantém "uma política de tolerância zero em relação ao trabalho infantil", afirmou.

