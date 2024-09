- Temperaturas elevadas e risco aumentado de perigos relacionados com o clima

As semanas iniciais do outono começam com temperaturas agradáveis, mas também trazem ameaças de tempo instável. "Desde o amanhecer, uma grande massa de tempestades tem estado ativa na Baviera, causando chuvas pontuais de granizo. Mais tarde no dia, essas tempestades se deslocarão para o centro do país e novas tempestades surgirão nas regiões oeste," relata o meteorologista Marcus Beyer do Serviço Meteorológico Alemão em Offenbach.

Um perigo potencial é a chuva excessiva. "Isso ocorre devido a dois fatores. Primeiro, as massas de ar úmidas carregadas de gotas de água dentro das nuvens. Segundo, os significativos gradientes de pressão atmosférica contribuem para a natureza estacionária das tempestades, resultando em chuva pesada concentrada na mesma região sem muito movimento," afirma Beyer. Não se pode descartar rajadas frequentes de chuva até a categoria extrema. No entanto, é incerto apontar exatamente onde isso ocorrerá. "Onde a chuva intensa atingir, há o risco de enchentes localizadas."

Resumo do Tempo

Na terça-feira, a Alemanha Oriental e os pés dos Alpes, que não ficam de frente para os Alpes, terão céu claro e sol. Enquanto isso, inicialmente no oeste e depois se espalhando para o leste, tempestades intensas com significativos riscos climáticos, incluindo chuva forte ocasional, se desenvolverão. Durante a tarde, as regiões oeste estarão tranquilas e principalmente secas, enquanto o leste desfrutará de temperaturas em torno de 34 graus, com as demais áreas mantendo-se agradáveis e quentes entre 25 e 30 graus.

Na quarta-feira, apenas as extremidades leste e sudeste verão sol e condições secas. Nas regiões oeste, porém, haverá chuva. Nas demais áreas, tempestades poderosas com significativos riscos climáticos, até a categoria extrema em alguns locais, se formarão. Na metade oeste, as temperaturas mais altas ficarão em torno de 20 a 25 graus, enquanto mais ao leste, o termômetro chegará a 25 a 34 graus.

Na quinta-feira, o céu estará parcialmente nublado, com tempestades intensas locais previstas para a tarde. No leste, chuvas leves são projetadas. As temperaturas subirão para 21 a 28 graus, registrando os valores mais baixos no oeste e noroeste.

Outras regiões também podem enfrentar chuva pesada devido ao deslocamento das tempestades. Se a chuva intensa persistir, pode haver o risco de enchentes localizadas em outras áreas.

