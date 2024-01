Temos uma hipótese de ganhar tudo! Joel Embiid, estrela da NBA, fala da sua paixão pelos Camarões na Taça das Nações Africanas

Aviso: As pessoas nas imediações podem ouvir aplausos - aplausos muito altos. O facto de esses sons poderem estar a emanar de um dos melhores jogadores de basquetebol do planeta apenas aumenta a intriga.

Quando não está a jogar como Jogador Mais Valioso pelos Philadelphia 76ers - e a sua definição de "noite má" foi um quase triplo-duplo de 26 pontos, nove ressaltos e sete assistências na goleada de 105-87 sobre os Los Angeles Lakers, na quinta-feira - Joel Embiid, cinco vezes All-Star da NBA, está a torcer pelos Camarões na Taça das Nações Africanas (AFCON), que o seu país está a organizar.

No sábado, os Leões Indomáveis defrontam a Gâmbia nos quartos de final, num jogo que se espera que a equipa de Embiid ganhe. A vitória significaria que Camarões está a dois jogos de conquistar o sexto título da AFCON, com o mais recente vindo em 2017, o ano de estreia do pivô no 76ers.

Embiid foi nomeado Rookie do Mês da Conferência Leste apenas três dias antes de os Camarões derrotarem o Egipto por 2-1 na final de 2017; um confronto que, se tudo correr bem, poderá voltar a acontecer no domingo, 6 de fevereiro.

"O nível de entusiasmo sempre foi enorme", diz Embiid a Amanda Davies, da CNN Sport, sobre a sua paixão pela seleção dos Camarões, que remonta à infância. "O mais louco é que quando os Camarões jogavam, sempre que marcavam um golo, toda a gente gritava. Ouvia-se o país inteiro a gritar".

O amor pelos Leões

Embora a sua notável viagem tenha trazido Embiid para a América aos 16 anos - primeiro através do liceu e da faculdade na Florida e no Kansas e, posteriormente, selecionado em 3º lugar no Draft da NBA de 2014 por Filadélfia - ele nasceu alguns anos depois da corrida de conto de fadas dos Camarões até aos quartos de final do Campeonato do Mundo de 1990, em Itália.

A primeira nação africana a passar aos oitavos de final, a apenas sete minutos de chegar à final, os Camarões acabaram por sucumbir à Inglaterra no prolongamento. Ao longo do caminho, os Leões Indomáveis impressionaram o mundo, começando com a vitória sobre a Argentina, atual campeã, na partida de abertura.

"Obviamente, Roger Milla nos colocou no mapa", lembra Embiid sobre o atacante de 38 anos que marcou quatro vezes na Itália 90, ganhando fama ainda mais pela sua marca registrada de comemorar o gol dançando ao lado da bandeira de escanteio.

"Voltando à história e assistindo aos jogos, e aprendendo através da história antes de eu nascer, e obviamente a celebração foi uma grande parte dessa história ... temos muita história vindo de Camarões, e sempre que tenho a chance de fazer parte dela, eu sempre gosto."

Embiid acredita que a classe de 2022 pode reinar suprema no torneio mais importante de África. "Estamos a jogar em casa, por isso, sempre que temos o apoio dos nossos adeptos, isso aumenta a nossa motivação para vencermos todos os jogos", observa.

"Jogar em casa é uma grande vantagem para nós e penso que temos uma hipótese de ganhar tudo... Estou animado para continuar assistindo e torcendo.

Apesar do sucesso dos Camarões na AFCON, a sorte de uma equipa de futebol é insignificante quando comparada com as mortes que ocorreram no Estádio Olembe, em Yaoundé, na passada segunda-feira, devido a um esmagamento no estádio. Pelo menos oito pessoas morreram e 38 ficaram feridas durante o jogo dos oitavos de final entre Camarões e Comores.

Sou um homem de Deus, por isso rezo para que as famílias encontrem paz e também para que os seus entes queridos encontrem paz e fiquem em paz. É trágico que isto tenha acontecido e lamento imenso". Tendo em conta os horríveis acontecimentos, o que significaria para Embiid e para os Camarões se a equipa levantasse o troféu?

"Como país, passamos por muita coisa", revela. "Há muito tempo que não temos nenhuma competição lá, por isso, finalmente, poder participar e vencer será muito importante para nós."

AFCON ganha mais crédito

Durante o período que antecedeu o Campeonato Africano de Futebol de 2022, houve quem dissesse que estrelas como Mohamed Salah (Egipto) e Sadio Mané (Senegal), do Liverpool, e Riyad Mahrez (Argélia), do Manchester City, Achraf Hakimi (Marrocos) e Kalidou Koulibaly (Senegal), do Paris Saint-Germain, terem abandonado temporariamente os seus clubes foi um golpe tão amargo para os seus clubes e adeptos que ofuscou o prestígio de representar o seu país, para não dizer que elevou o torneio aos níveis atingidos noutros continentes.

Embiid acompanha de perto o futebol europeu, mas será que ele concorda que a AFCON não recebe o crédito que merece no cenário mundial?

"É uma bagunça", conclui Embiid. "Quando se trata de África, sinto que há sempre uma espécie de dois pesos e duas medidas. Nunca ouço queixas quando se trata da Taça dos Campeões Europeus ou de qualquer outra taça.

"A AFCON é um pouco diferente porque obviamente decorre durante a época e alguns dos melhores jogadores, como Mo Salah ou Sadio [Mané], deviam estar a jogar pelos seus clubes. Mas também os aprecio por quererem regressar e representar o seu país, o que é bom.

"Acho que ainda estamos a ganhar o nosso respeito... quando se olha para o sucesso que África tem em geral, temos muito talento. Não só no futebol, mas também no basquetebol e noutros desportos. Com o tempo, vamos ultrapassar isso, mas estamos a chegar lá lentamente.

Quanto ao grande homem, quando questionado sobre o que significaria mais para ele - a vitória dos Camarões na AFCON ou Embiid como MVP -, sorri. "Isso é difícil! Quero as duas coisas - ambas seriam óptimas!

"Teria sido uma pergunta melhor se me tivesse perguntado entre os Camarões ganharem ou eu ganhar um campeonato!" Questionado sobre o que preferia, Embiid disse: "Ambas seriam óptimas, como já disse, sou um concorrente - quero ganhar."

Depois de recordar o trabalho árduo que os Camarões tiveram com as Comores, adversárias da fase anterior, já que os minúsculos continentais jogaram grande parte do jogo com 10 homens e todo o jogo com um jogador de fora da baliza, Embiid deixou uma mensagem à equipa do seu coração antes dos desafios que a esperam.

"Vão lá para fora e continuem a fazer o que têm estado a fazer. No final, têm estado muito bem. Têm todo o nosso apoio para continuar a fazê-lo e espero realmente que consigam manter a taça no nosso território, por isso vou continuar a apoiá-los. Como já disse, vou estar atento ao resto dos jogos.

Será que veremos outra comemoração emblemática, como o vídeo de Embiid no Twitter sobre o primeiro título de Max Verstappen na Fórmula 1, se os Leões Indomáveis conquistarem o sexto título da AFCON? "Espero que a emoção de quando chegarmos à final seja a mesma [da final da F1]. Talvez consigamos um!

