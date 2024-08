- Tecnologia de ponta na arena: Os Jogos Paralímpicos tornaram-se tão avançados tecnologicamente

Quando o belga Peter Genyn, atleta de cadeira de rodas, tentou defender seu título na final dos 100 metros nos Jogos Paralímpicos de 2021 em Tóquio, enfrentou um obstáculo 45 minutos antes da prova: sua cadeira tinha três pneus furados e um quadro danificado, sugerindo sabotagem. Inicialmente parecendo o fim de sua participação, a situação foi resolvida na última hora por uma equipe dedicada. Os pneus foram trocados, um novo quadro foi obtido e o assento foi temporariamente fixado com fita adesiva. Genyn contou em uma entrevista à "Sportschau" que "usamos peças de várias cadeiras de rodas. Toda a equipe colaborou. Foi incrível." Ele conseguiu vencer a prova e garantir sua segunda medalha de ouro paralímpica.

Esse milagroso desfecho não foi por acaso, mas resultado do empenho de centenas de funcionários na oficina paralímpica, que conserta até 200 próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos diariamente.

Nos Jogos Paralímpicos, a maioria dos atletas depende de auxílios tecnológicos. Desde 1988, a empresa alemã de tecnologia ortopédica Ottobock garante o funcionamento impecável dos equipamentos. Com mais de 160 especialistas de mais de 40 nações, a empresa cuida dos dispositivos de 4.400 atletas e repara não apenas seus próprios aparelhos, mas também os de outras marcas. Eles mantêm um estoque completo de peças de reposição para reparos.

Da impressão 3D à tecnologia de soldagem

Na oficina operada pela Ottobock, partes do corpo podem ser digitalizadas e depois fabricadas em uma impressora 3D com peças de ajuste personalizadas. No entanto, os reparos tradicionais também são muito importantes. A oficina abriga um departamento de termoplástico que trabalha com materiais como plásticos, assim como uma instalação metalúrgica para metais como alumínio, aço e titânio, além de uma oficina de costura para tecidos. Aqui, os reparos vão desde a troca de pneus de cadeira de rodas até ajustes de próteses altamente precisos. Milhares de próteses são armazenadas no depósito para permitir reparos rápidos e eficientes.

Entre otimização de alta tecnologia e regras rígidas

Diferentemente das próteses do dia a dia, que priorizam a estética e o disfarce, as próteses esportivas se concentram apenas em desempenho e funcionalidade. As próteses esportivas devem atender a requisitos extremos: enquanto as próteses do dia a dia carregam de dois a três vezes o peso do corpo, isso aumenta para cinco vezes em competições profissionais como corrida e salto. "Para permitir que os atletas alcancem essas performances máximas, cada componente é otimizado. Qualquer coisa não absolutamente necessária é omitida. Cada parafuso é pesado para potencialmente economizar peso e melhorar a aerodinâmica", explica o gerente de técnicos ortopédicos Julian Napp em uma entrevista à stern. As próteses esportivas são geralmente feitas de carbono comprimido. Este design permite uma ótima devolução de energia e auxilia os atletas a alcançar melhores performances e maior velocidade.

No entanto, há limites: embora os atletas de parasport possam usar ferramentas digitais de alta tecnologia com sensores e software aprimorado por IA para análise e otimização do treinamento, as próteses esportivas só podem ser impulsionadas por força muscular durante a competição. Atletas que dependem de auxílio eletrônico durante a competição seriam desclassificados. Esta regra é rigorosamente aplicada, como explica Julian Napp.

É assim que o desempenho dos atletas é comparado

Atletas com diferentes tipos e graus de deficiência muitas vezes competem na mesma disciplina, exigindo o cumprimento de regras claras para garantir condições de competição justas. A classificação dos atletas assegura oportunidades iguais entre eles.

Por exemplo, o número de picos nas solas de próteses e o comprimento das próteses são calculados por um sistema de medição preciso. Para atletas de atletismo de campo e pista sem pernas, sua altura corporal possível sem deficiência é estimada com base no comprimento dos braços e na envergadura. Isso assegura que as pernas protéticas correspondam ao comprimento da perna natural do atleta, evitando qualquer vantagem ou desvantagem injusta do uso de próteses.

No entanto, não há tais verificações para amputados de uma perna. Aqui, os componentes da prótese devem ser ajustados meticulosamente à parte do corpo natural restante, explica Napp. Um mau ajuste poderia até colocar o atleta em desvantagem.

A evolução do Parasport nas últimas décadas

Nas últimas dez a vinte anos, há poucos avanços materiais nas próteses esportivas. A verdadeira inovação no Parasport vem do desenvolvimento do esporte em si. Enquanto alguns avanços estão bem estabelecidos nos esportes mainstream, eles só recentemente estão ganhando tração no Parasport. A profissionalização dos atletas e a melhora das condições de treinamento estão em destaque. Um exemplo disso são os recém-criados centros de talento para atletas de Parasport que eram impensáveis há poucos anos. Esses centros dão aos jovens talentos a oportunidade de explorar e permitem que os treinadores inovem novos métodos de treinamento com seus atletas. A tecnologia também se beneficia dessa profissionalização: as próteses podem ser mais precisamente adaptadas às necessidades individuais dos atletas, levando a mais conquistas esportivas.

Um exemplo disso pode ser observado na comparação entre o saltador alemão Heinrich Popow e Léon Schäfer. Popow venceu em Rio em 2016 com um salto de 6,42 metros na categoria para amputados de uma perna acima do joelho, enquanto Schäfer ultrapassou a marca de 7 metros com um salto de 7,24 metros apenas quatro anos depois, se tornando o primeiro amputado de uma perna acima do joelho a alcançá-lo - uma marca histórica no Parasport. Recentemente, o holandês Joel de Jong quebrou o recorde mundial com um impressionante salto de 7,76 metros, tirando o favorito dos Jogos Paralímpicos, Léon Schäfer, dos holofotes.

Apesar dos avanços tecnológicos e das iniciativas em esportes adaptados, o acesso às atividades esportivas ainda é um luxo para muitos indivíduos com deficiência, acessível apenas a poucos com orçamento limitado. Heinrich Popow rotula atletas de Parasport como "sucessos acidentais", já que seus feitos dependem fortemente de vantagens financeiras. As próteses são financiadas principalmente por patrocinadores ou requerem pagamento próprio, tornando o envolvimento esportivo inalcançável para muitos. Como resultado, Popow defende um maior apoio e promoção da comunidade de pessoas com deficiência para evitar que os feitos atléticos dependam da renda do atleta.

O workshop da Ottobock, responsável pela manutenção do equipamento nos Jogos Paralímpicos, trabalha incansavelmente para consertar até 200 próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos diariamente, garantindo que os atletas tenham auxílios tecnológicos funcionais durante os Jogos Paralímpicos. Apesar de enfrentar desafios na final dos 100 metros nos Jogos Paralímpicos de 2021, o corredor belga em cadeira de rodas Peter Genyn conseguiu garantir sua segunda medalha de ouro graças ao empenho da equipe da Ottobock, demonstrando a importância de seus serviços.

