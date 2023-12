Tatjana Maria está a desfrutar de uma corrida de Wimbledon de "sonho" 15 meses após o nascimento do seu segundo filho

Isto porque a sua filha de oito anos, Charlotte, é uma estrela de ténis em ascensão que treina todas as manhãs. No final do dia, Maria vai para os courts, o que na terça-feira significou conquistar a maior vitória da sua carreira e um lugar nas meias-finais de Wimbledon.

Com a sua vitória por 4-6 6-2 7-5 contra o também alemão Jule Niemeier, Maria, de 34 anos, continuou a sua notável carreira no SW19 - 15 meses após o nascimento da sua segunda filha, Cecilia.

"É um sonho", disse na sua entrevista no court, "um sonho viver isto com a minha família, com as minhas duas meninas. Há um ano, tinha acabado de dar à luz".

Antes da edição deste ano de Wimbledon, Maria nunca tinha passado da terceira ronda de um torneio do Grand Slam em 34 tentativas. Não é de admirar, portanto, que ela tenha admitido ter "arrepios por todo o lado" enquanto absorvia os aplausos do Court No. 1 - o local da sua vitória batalhadora na terça-feira.

Mas enquanto se prepara para a semifinal contra a tunisina Ons Jabeur, há poucas hipóteses de Maria mudar as suas rotinas diárias, conciliando o ténis com a maternidade.

"Estou na semifinal de Wimbledon e é uma loucura, mas continuo a ser mãe e, depois disto, vou lá ver os meus filhos e fazer a mesma coisa que faço todos os dias", disse aos jornalistas.

"Vou mudar as fraldas, tudo normal. Tento manter (as coisas) normais tanto quanto possível. É isso que me deixa mais orgulhosa - ser mãe".

Maria tornou-se a sexta mulher na Era Aberta a chegar às quatro finais de um Grand Slam depois do seu 34º aniversário, seguindo os passos de Venus e Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert e Billie Jean King.

O seu percurso até lá não foi fácil. Quatro dos seus cinco jogos em Wimbledon foram para três sets, e teve de salvar match points contra Jelena Ostapenko na quarta ronda.

Mas Maria demonstrou que a luta e a garra no court fazem parte da sua natureza. E provou-o mais uma vez contra Niemeier, de 22 anos, quando recuperou da derrota no primeiro set para vencer o segundo e depois recuperou de um break de desvantagem para vencer o terceiro.

"É um pouco a minha vida, para mostrar a toda a gente que ainda estou aqui, que sou uma lutadora, que continuo a lutar e que continuo a sonhar", disse Maria. "É isso que quero mostrar aos meus filhos."

Contra Niemeier, ela frustrou a adversária com golpes de direita e de esquerda.

Encontrou o seu ritmo no segundo jogo e conseguiu quebras de serviço aos 2-1 e 5-2, empatando a partida com um winner de voleio de forehand depois de Niemeier ter sido forçada a jogar uma pancada entre as pernas a partir do fundo do court.

Niemeier, a disputar o seu segundo Grand Slam mas classificada seis lugares à frente de Maria, como número 97 do mundo, parecia ter assumido o controlo do encontro com um break no terceiro set, mas a inconsistência foi a sua ruína.

A tenista terminou a partida com 11 duplas faltas - todas cometidas nos dois primeiros sets - e 49 erros não forçados contra 34 de Maria. No entanto, isso pouco prejudicou o que foi um jogo divertido e envolvente, e o público respondeu com uma ovação de pé quando Maria ganhou o seu primeiro de dois match points no terceiro set.

"Estou contente por o ter conseguido fazer, mesmo quando estava a perder por 4-2 no terceiro set", disse. "Eu continuei, continuei lutando".

Maria ajustou o seu estilo de jogo pouco ortodoxo, que envolve muita rotação e slices, no ano passado, depois de o seu treinador, o marido Charles, ter sugerido mudar apenas para um backhand com uma mão - uma mudança invulgar para um jogador fazer tão tarde na sua carreira.

Mas apesar do risco, Maria diz que se tornou numa pancada "super importante" no seu jogo.

"No início, não é assim tão fácil porque é preciso confiança, é preciso jogar a pancada, é preciso ganhar confiança na pancada", disse. "Continuei a jogar e está a ficar cada vez melhor."

A mudança, quer no ténis quer na vida, é claramente do agrado de Maria. Ela ganhou o seu segundo título WTA em Bogotá, na Colômbia, em abril, e está agora a desfrutar da sua melhor participação de sempre num Grand Slam.

"Há um ano, dei à luz a minha segunda filha e se alguém me dissesse que, um ano depois, estava nas meias-finais de Wimbledon, seria uma loucura", afirmou.

Ainda assim, continuará a levar Charlotte ao treino todas as manhãs, pois a filha parece estar a gostar tanto da experiência de Wimbledon como a mãe.

"A Charlotte está contente por poder ficar mais dois dias na creche", ri-se Maria.

"Ela percebeu que é algo muito especial, por isso, se a vejo depois (de um jogo), ela vem a correr para os meus braços e está muito orgulhosa de mim."

