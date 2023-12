Tampa Bay Buccaneers defrontam Seattle Seahawks no primeiro jogo da época regular da NFL na Alemanha

O encontro foi anunciado na quarta-feira, com o jogo a ter lugar a 13 de novembro na Allianz Arena, a casa do gigante do futebol alemão Bayern de Munique.

O jogo será o primeiro grande evento não futebolístico realizado no estádio.

A expansão da Série Internacional da NFL para a Alemanha é o seu terceiro país, depois dos jogos realizados no Reino Unido e no México.

O jogo em Munique é um dos cinco jogos internacionais da NFL agendados para 2022, juntamente com um no México e três em Londres - dois a serem disputados no Estádio Tottenham Hotspur, bem como um jogo em casa dos Jacksonville Jaguars no Estádio de Wembley.

A NFL também anunciou na quarta-feira as equipas envolvidas nos jogos em Londres. Os Minnesota Vikings vão defrontar os New Orleans Saints no Tottenham Hotspur Stadium a 2 de outubro, com os New York Giants a defrontarem os Green Bay Packers uma semana depois.

No dia 30 de outubro, no Estádio de Wembley, os Jaguars receberão os Denver Broncos.

A Alemanha tem uma forte base de adeptos da NFL, tendo os Seahawks anunciado que, de acordo com os dados da NFL, a equipa é a segunda franquia da NFL mais popular na Alemanha.

É a quarta vez que os Bucs participam da International Series, tendo jogado em Londres em três ocasiões.

Para os Seahawks, é a sua segunda viagem à Europa em cinco anos, com o treinador Pete Carroll a dizer em 2018 que a sua viagem a Londres parecia "como um jogo em casa".

Os habitantes de Munique vão certamente assistir a um encontro apaixonante para eles.

Os Buccaneers, campeões do Super Bowl de 2020, sob o comando do novo treinador Todd Bowles e liderados pela lenda da NFL Tom Brady, vão tentar recuperar depois de uma dececionante derrota nos playoffs para os Los Angeles Rams na época passada.

Do outro lado, estarão os Seahawks, que vão para a sua primeira temporada em 10 anos sem o sólido quarterback Russell Wilson.

Sob a direção de Carroll, os Seahawks têm sido consistentemente uma das equipas mais competitivas e a época de 2022 não será diferente, apesar da saída de Wilson para os Denver Broncos.

