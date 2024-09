Talvez tenhamos conseguido nos libertar da nossa prolongada recessão económica.

Presta atenção, cara.

Ninguém fica animado ao saber que a economia está indo bem enquanto suas finanças pessoais estão uma bagunça, certo? Então não vou mentir para você e dizer que tudo está ótimo. Mas aqui vai a verdade: Há uma pilha de mudanças econômicas positivas acontecendo (mesmo que ainda estejamos lidando com aquela crise imobiliária chata que está com uma vibe de estraga-prazeres).

Como Matt Phillips, de Sherwood, colocou semana passada, estamos prestes a nos livrar daquelas vibes ruins, graças a dois fatores-chave: os preços da gasolina estão caindo enquanto os preços das ações estão disparando.

Nem o nível recorde do Dow nem o custo de um galão de gasolina sozinhos nos dizem muito sobre a saúde da economia. Na verdade, eles geralmente se movem independentemente de fatores mais amplos, como emprego e habitação. Mas eles são importantes para nossos sentimentos, você sabe, falando psicologicamente.

A maioria das pessoas não está analisando dados de folha de pagamento ou acompanhando a produção global de petróleo bruto. Mas você pode pegar manchetes sobre o mercado de ações disparando e definitivamente sabe quanto custa encher o tanque do seu carro.

É tudo sobre boas vibes 101: ações mais altas + preços da gasolina mais baixos = dias felizes.

Os preços da gasolina nos EUA, atualmente flutuando em torno de $3,21 por galão, podem cair abaixo de $3 em outubro, talvez até antes. Isso é boa notícia para motoristas e também para democratas, que vêem suas taxas de aprovação subir quando a gasolina é barata (embora não possam controlar diretamente o mercado global de petróleo).

E adivinha só? As ações atingiram novas alturas na semana passada após o corte da taxa de juros pelo Fed. Todos os três principais índices estão no caminho para um mês de setembro rentável - historicamente um mês difícil para a Wall Street.

Mas espera aí! Isso não é tudo, amigo.

Depois de dois anos de alta inflação e taxas de juros nas alturas, as coisas estão começando a se normalizar.

O Fed, sentindo-se confiante de que a luta contra a inflação acabou, baixou as taxas de juros pela primeira vez em quatro anos e deu pistas de que mais cortes estão por vir. Isso torna mais barato para as empresas pegarem dinheiro emprestado e expandirem suas operações. Além disso, alivia o peso das faturas do cartão de crédito e outras despesas.

A taxa de desemprego permanece baixa, em torno de 4%, e os salários têm ultrapassado a inflação há mais de um ano e meio. Isso é um sinal positivo para os consumidores, que impulsionam a economia.

A "vibecoção", popularizada em 2022, sugeriu que a economia não era tão boa quanto os números mostravam. Sim, havia muitos empregos e a economia estava crescendo, mas preços altos e taxas de juros altas deixavam as pessoas para baixo.

Brendan Duke, diretor sênior para políticas econômicas no Centro de Progresso Americano, explicou quanto as taxas de juros podem impactar o humor econômico das pessoas. "Muitas pessoas têm dito nos últimos anos, 'vai levar tempo para que a queda da taxa de inflação e a queda das taxas de juros comecem a registrar na mente das pessoas'", disse ele. "E eu acho que isso finalmente está começando a acontecer."

Mas não deixe essa crise habitacional te enganar, cara.

Os custos da moradia estão absurdamente altos para muitos locatários, e os compradores foram bloqueados por preços altos, baixa oferta e taxas de hipoteca nas alturas. Sim, o corte de taxa do Fed pode ajudar a quebrar esse bloqueio, mas a crise habitacional é um problema monstruoso que precisa de mais do que apenas a ajuda do Fed.

As taxas de hipoteca têm vindo a descer há meses e podem até cair abaixo de 6% em breve. Mas isso pode piorar as coisas, colocando ainda mais pressão na oferta já limitada.

Alguns especialistas estimam que são necessários até 7 milhões de novas unidades habitacionais para estabilizar o mercado. E enquanto tanto a vice-presidente Kamala Harris quanto o ex-presidente Trump propuseram soluções para aumentar a oferta, o processo levará tempo.

A escassez habitacional ajudou a empurrar os preços para recordes históricos. De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, o preço médio de vendas de imóveis existentes foi de $416.700 em agosto, apenas um pouco abaixo do recorde histórico de $426.900 atingido em junho.

Não é sem esperança, mas está profundamente enraizado, com problemas de oferta que remontam à recessão de 2008.

Como Duke colocou, "Há tendências econômicas como a queda das taxas de juros e há políticas como investir no aumento da oferta habitacional que podem fazer diferença. Mas acho que a habitação vai continuar sendo um desafio para os americanos porque, primeiro, levou muito tempo para cavarmos esse buraco. E segundo, é um desafio em muitos de nossos países pares - Canadá, Austrália, Nova Zelândia - eles estão enfrentando o mesmo problema."

