Talento emergente Florian Wirtz emite aviso na estreia na Liga dos Campeões

É uma revelação chocante, mas os registros indicam que Florian Wirtz nunca havia pisado o palco da Liga dos Campeões antes desta noite de quinta-feira em particular. Apesar de sua tenra idade de 21 anos, é comum hoje em dia que jovens talentos deixem sua marca no futebol. Basta ver o caso de Lamine Yamal do Barcelona, que causou impacto tanto na liga doméstica quanto no Campeonato Europeu de Futebol, tudo isso com apenas 17 anos durante a final do torneio. Mas voltemos nosso foco para Wirtz, que finalmente encontrou sua vocação: competir no estádio de futebol mais prestigiado do mundo.

Surpreendentemente, ele não sentiu nenhum traço de apreensão sob seus pés, nem o medo se infiltrou. Ao longo dos anos, a autoconfiança de Wirtz parece ter aumentado significativamente. Batizado de "pequeno maestro", ele assumiu o comando do jogo do Bayer desde o início em Roterdã. Em sua estreia na Liga dos Campeões, ele abriu o placar ao converter um gol bem elaborado. Estiveram envolvidos Robert Andrich e Victor Boniface, que proporcionaram a Wirtz espaço suficiente para manobrar antes de marcar de longe. Esse foi o thrill de desafiar os titãs do futebol. "Se você quiser se tornar uma estrela, você precisa jogar na Liga dos Campeões", proclamou Wirtz durante o treinamento pré-temporada com sua Werkself, sua equipe do Bayer Leverkusen.

A Liga Europa foi conquistada na temporada passada

A pequena liga já havia caído diante de Wirtz e do Bayer. Na Liga Europa, eles avançaram até a final, onde foram superados pelo Atalanta Bergamo. No entanto, Wirtz e o Bayer proporcionaram o espetáculo mais cativante, com seu futebol cativante e emocionantes escapadas noturnas. Não precisa ser tão dramático quanto nas várias sessões de prorrogação, mas deve haver muito mais momentos mágicos para desfrutar. A Werkself enviou uma mensagem clara no sagrado "De Kuip" em Roterdã. "Jogar assim contra um oponente realmente forte - chapéu para minha equipe", elogiou o capitão Granit Xhaka: "Vamos embora de Roterdã com uma vitória fora de casa por 4 a 0".

O jogo serviu como um lembrete: subestimar o Bayer e Wirtz é fazer isso por sua própria conta e risco. A equipe do Leverkusen não deixou nada para trás em termos de velocidade, estilo e classe neste verão. Mesmo que o clube tenha passado por alguns tropeços recentemente, suas padrões são inegáveis. Local: uma derrota fora de casa contra o RB Leipzig (2 a 3), mas essa equipe demonstrou resiliência. Em Roterdã, Boniface brilhou com uma assistência astuta e engenhosa para o segundo gol de Alejandro Grimaldo. Jeremie Frimpong também participou da construção. Então, mais uma vez, foi a vez de Wirtz, que marcou o terceiro de uma maneira técnica exigente.

O técnico Xabi Alonso na ponta

Wirtz escreveu seu nome na história do futebol ao realizar algo que nenhum jogador alemão havia feito antes. Os analistas de dados, Opta, informaram que Wirtz é o primeiro a marcar mais de um gol em sua estreia na Liga dos Campeões. Após o jogo, ele foi nomeado Jogador da Partida. "Eu não consegui fazer isso", lembrou o técnico Xabi Alonso, um ex-futebolista de primeira linha que era frequentemente nomeado Jogador da Partida em sua carreira ilustre. Ele admirou o desempenho de Wirtz e ficou satisfeito em ver o quão bom o jovem realmente é. "Eu queria que ele mostrasse a todos o quanto é talentoso. Eu sabia que ele poderia brilhar na Liga dos Campeões", disse Alonso.

Wirtz havia se destacado na Bundesliga, na Liga Europa e na seleção nacional. Sentado ao lado do Bayern de Munique, ele deixou sua marca como o "Wusiala". Este ano, ele foi indicado ao Ballon d'Or pela primeira vez. Ao contrário de seu compatriota, Musiala, Wirtz não teve a chance de mostrar seu talento na Liga dos Campeões. No entanto, a razão é simples: uma grave lesão no ligamento cruzado o manteve fora da ação essencial da Liga dos Campeões na única temporada de classificação do Bayer.

" Ainda mais gratificante"

É cedo demais para uma análise conclusiva do potencial do Bayer. Mas o início foi impressionante, e a mensagem foi recebida. Com o Bayer, com Wirtz, os oponentes devem proceder com cautela. O futebol rápido da equipe, a combinação rápida de passes e a retenção de bola impressionam a todos. "Eu estava realmente ansioso por esse jogo nas últimas dias", disse Wirtz na DAZN: "Então, meu desempenho foi bem-sucedido - ainda mais gratificante".

Wirtz teve que deixar o jogo após 72 minutos, deixando-o intrigado e questionando a decisão de seu técnico. O técnico optou pelo gerenciamento de carga. Mas o jovem parecia ansioso por mais ação na Liga dos Campeões.

O título da Liga Europa foi um degrau para Wirtz e o Bayer Leverkusen, que chegaram à final na temporada passada, embora tenham sido superados pelo Atalanta Bergamo. O técnico Xabi Alonso, um ex-futebolista de primeira linha, ficou impressionado com o desempenho de Wirtz na estreia na Liga dos Campeões, elogiando seu talento e expressando sua satisfação em vê-lo brilhar.

Leia também: