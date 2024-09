Tagovailoa cancela vários combates e pede a ajuda de um neurologista especialista

Quarterback Tua Tagovailoa está tirando uma folga do elenco dos Miami Dolphins da NFL devido a uma terceira concussão em dois anos. De acordo com fontes de notícias americanas, a equipe colocou Tagovailoa na lista de reserva devido a lesão, o que significa que ele ficará de fora por pelo menos quatro jogos. Assim, Skylar Thompson está pronto para assumir como substituto do jogador estrela.

Tagovailoa esbarrou com sua concorrência em uma situação de jogo rotineira na quinta-feira contra os Buffalo Bills. Depois disso, suas mãos começaram a tremer, o que levou a uma atenção médica prolongada no campo. Apesar disso, ele conseguiu deixar o campo por conta própria. Esta última concussão é a terceira diagnosticada de Tagovailoa em apenas dois anos, com uma concussão anterior durante seus dias de faculdade.

Impulsionado por sua determinação em continuar no futebol profissional, os perspectivas de carreira de Tagovailoa têm gerado debate. Recentemente, Antonio Pierce, treinador dos Las Vegas Raiders e ex-jogador, aconselhou Tagovailoa a pendurar as chuteiras, comentando: "Não vale a pena". Vários outros especialistas compartilharam sentimentos semelhantes. Logo antes do recente movimento dos Dolphins, a ESPN relatou que Tagovailoa procuraria insights de um neurologista durante a semana.

Com Tagovailoa fora de ação, Skylar Thompson liderará os Dolphins nos próximos jogos contra os Seattle Seahawks, os Tennessee Titans, os New England Patriots e, finalmente, os Indianapolis Colts após um breve descanso. Miami também recentemente contratou Tyler Huntley como outro quarterback: uma opção de reserva na ausência do principal jogador da equipe.

Discussões relacionadas a esportes em torno do futuro de Tua Tagovailoa na NFL têm aumentado, dada sua história de concussões. Apesar da crítica de alguns especialistas, Tagovailoa deve confiar na opinião de um neurologista antes de tomar uma decisão sobre retornar ao campo, pulando os jogos dos Miami Dolphins contra os Seattle Seahawks, os Tennessee Titans, os New England Patriots e os Indianapolis Colts, com Skylar Thompson liderando a equipe em sua ausência.

