Tadej Pogacar vê uma probabilidade substancial de conquistar cinco títulos do Tour de França, mas este não é o objetivo que ele defende.

Tadej Pogačar não precisava necessariamente vencer na penúltima etapa deste ano do Tour de France para garantir seu terceiro maillot amarelo, mas sua vitória lá, associada à forma como a conquistou, demonstrou sua dominação inquestionável nas últimas três semanas.

E não foi apenas neste ano que Pogačar brilhou em seu melhor. Anteriormente, ele havia conquistado a vitória no Giro d'Italia pela primeira vez em sua carreira, fazendo história ao se tornar o primeiro indivíduo a conquistar ambas as corridas no mesmo ano desde Marco Pantani em 1998.

Este raro feito já havia sido alcançado por apenas oito ciclistas na história, e Pogačar, um jovem de 25 anos de uma pequena cidade da Eslovênia, é o último a receber esta prestigiada honra. Ele nunca havia imaginado tal sucesso.

Como Pogačar contou à CNN Sport, "Quando era mais novo, nunca imaginei que pudesse vencer uma etapa no Tour de France". Após conquistar sua primeira vitória no Tour de France - considerada a maior conquista do ciclismo - tudo o mais foi basicamente extra.

"Estou apenas correndo por diversão, não me sinto obrigado ou qualquer coisa do tipo, e abordando as corridas com uma atitude despreocupada."

Pogačar conquistou o título de ciclista mais jovem da era pós-guerra a vencer o Tour ao surpreender Primož Roglič quatro anos atrás, ultrapassando seu compatriota na penúltima etapa da corrida.

Sua segunda vitória veio logo depois, parecendo mais uma procissão do que uma competição. No entanto, Pogačar foi derrotado duas vezes pelo ciclista dinamarquês Vingegaard no ano seguinte, parecendo ser o único competidor capaz de desafiar o esloveno em uma corrida de três semanas.

Os rivais desde então desenvolveram uma rivalidade acirrada, e a edição de 2024 da corrida mais prestigiada do ciclismo deu a Pogačar a oportunidade de vingança. Ele foi implacável em sua perseguição à vitória, conquistando seis etapas no total, com cinco delas nas montanhas. Vingegaard lutou bravamente, mas acabou ficando para trás.

Como o ciclista mais jovem a vencer o maillot amarelo três vezes, Pogačar está cada vez mais perto do recorde de vitórias do Tour de France, atualmente dividido entre Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Lance Armstrong - que conquistou sete Tours de France consecutivos de 1999 a 2005 - recebeu uma suspensão vitalícia de todas as competições profissionais e teve seus títulos removidos em 2012 devido a infrações de doping.

"Isto não me interessa", diz Pogačar. "Mas três agora, três vitórias no Tour de France, e talvez outra década de carreira se eu permanecer em boa saúde. Então, a possibilidade de alcançar cinco vitórias no Tour de France ainda é forte, embora não seja meu objetivo principal."

Em vez disso, Pogačar está mapeando sua carreira etapa por etapa, meticulosamente delineando quais competições planeja atacar a cada ano ao lado de sua equipe UAE Team Emirates.

De forma incomum para um ciclista, seu talento lhe permite vencer corridas de diferentes comprimentos e terrenos, incluindo clássicas de um dia, que geralmente exigem o sacrifício da explosão por parte dos competidores do Tour de France em favor da resistência.

Ele afirma que deseja conquistar todos os cinco monumentos do ciclismo - com apenas Milan-San Remo e Paris-Roubaix faltando - e também conquistar todos os três Grand Tours, adicionando a Vuelta a España ao seu palmarès. Apenas um indivíduo, o lendário ciclista belga Eddy Merckx, já havia alcançado esta proeza, na era moderna do ciclismo.

Para Pogačar, esses objetivos ambiciosos parecem ao alcance, em vez de absurdos. Conquistar a camisa vermelha da Vuelta o tornaria o oitavo ciclista masculino a conquistar todos os três Grand Tours, uma conquista adicional notável bem ao seu alcance.

Quanto a este ano, Pogačar reconhece que "tudo deu certo". Após conquistar o Tour, ele optou por pular as Olimpíadas devido a exaustão, embora mais tarde tenha admitido que a surpreendente decisão do Comitê Olímpico Esloveno de não selecionar sua parceira, Urška Žigart, também desempenhou um papel em sua decisão.

Ele voltou à sua bicicleta para o Plume Strong Cycling Challenge na Suíça no início de setembro, um evento beneficente com o objetivo de arrecadar cerca de $1,1 milhões (1 milhão de euros) para causas humanitárias, incluindo o desenvolvimento de 15 escolas secundárias rurais na Serra Leoa.

Pogačar participou da primeira etapa da cavalgada da cidade suíça de Zurique até Veneza, na Itália. "Alinha com a minha natureza, ciclismo e arrecadação de fundos", explica ele. "Então, eventos como esses me atraem... apenas tomando uma pequena parte no desafio."

O evento também ofereceu uma ótima oportunidade para Pogačar se preparar para a próxima grande corrida em sua agenda: os campeonatos mundiais de estrada, que começam em Zurique neste mês.

Terminando em terceiro lugar no ano passado, nenhum esloveno jamais venceu a prova de estrada nos campeonatos mundiais, que é uma competição de largada em massa em um único dia e permite que o vencedor use a icônica camisa de arco-íris na temporada seguinte.

Um sucesso em Zurique Would further underscore the broad range of skills that Pogacar possesses. It's no surprise that he is idolized in his homeland of Slovenia, where fans rejoiced at his return from the Tour de France by gathering in the streets of Ljubljana, the capital, and Komenda, a town with approximately 6,540 inhabitants.

"Foi bastante selvagem," Pogacar compartilha sobre seu retorno ao lar. "Havia muitas pessoas em ambos os locais, era difícil acreditar que uma multidão tão grande poderia aparecer na minha cidade natal. Foi verdadeiramente delicioso testemunhar. A Eslovênia tem ótimos torcedores e sou muito grato por eles, assim como pelos fãs que nos apoiam durante o Tour de France."

O talento bruto sozinho não foi a força motriz por trás do sucesso de Pogacar no ciclismo. Ele atribui seu sucesso à sua equipe, afirmando: "A planejamento e organização que eles colocaram em prática atrás de mim tornaram tudo possível." Ele também credita competidores como Vingegaard, uma figura mais reservada e reservada no pelotão, por motivá-lo a elevar seu desempenho.

"Jonas conquistou o primeiro lugar duas vezes durante o Tour de France", diz Pogacar, "o que aumentou ainda mais minha ambição pelo Tour e me deu mais motivação."

"O competição entre os melhores ciclistas e equipes nos leva até nossos limites", diz Pogacar. "Nós todos nos respeitamos, mas quando se trata de competir, estamos ansiosos para superar uns aos outros e nos empurrar para novas alturas."

Com Pogacar e Vingegaard ambos em sua melhor forma e ainda tendo muitos anos de ciclismo pela frente, sua rivalidade parece estar destinada a continuar.

Com o tempo, o animado esloveno provavelmente continuará a quebrar recordes, com seu nome aparecendo cada vez mais ao lado das lendas do esporte. Independentemente de seus sentimentos sobre o assunto, comparações já foram feitas entre Pogacar e Merckx, a figura lendária que conquistou 11 Grandes Voltas nos anos 60 e 70 e é amplamente considerada a maior lenda do ciclismo.

"Comparar-me a Eddy Merckx é impossível", diz Pogacar. "É lisonjeiro, mas também um pouco frustrante. Tudo o que eu quero é ser eu mesmo, correr minhas próprias corridas e criar minha própria história, não a de alguém mais."

No ano passado, Merckx em pessoa proclamou que Pogacar tem o potencial de "conquistar tudo" e descreveu o jovem ciclista como uma "bênção" para os fãs de ciclismo. Há poucos que discordariam dessa avaliação.

