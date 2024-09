Tadej Pogacar alcança uma das realizações mais estimadas do ciclismo ao conquistar o título de campeão mundial.

Concluindo o "Triple Crown" do ciclismo, ao lado de Pogacar, ingressa em um seleto clube compartilhado apenas por Eddy Merckx, Stephen Roche e Annemiek van Vleuten, que realizaram essa proeza, respectivamente. Enquanto van Vleuten conseguiu em 2022, nenhum ciclista homem havia alcançado essa façanha em um único ano desde Roche, em 1987, quando o esporte passava por uma significativa transformação.

Nos anos seguintes, tornou-se menos comum que os ciclistas buscassem vencer várias corridas na mesma temporada; nenhum ciclista homem havia triunfado tanto no Tour de France quanto no Giro d'Italia em um único ano desde 1998, até Pogacar alcançar esse feito neste ano.

Esta temporada destaca o extraordinário talento de Pogacar como ciclista, destacando-o dos outros, já que ele se destaca em vencer corridas de diferentes comprimentos e terrenos. Seus impressionantes feitos incluem corridas de um dia, como os campeonatos mundiais, que geralmente exigem sacrificar a explosão pela resistência necessária para vencer uma corrida por etapas de três semanas.

Após uma temporada quase perfeita, Pogacar expressou satisfação, declarando: "Depois de muitos anos lutando pelo Tour de France e outras corridas, nunca tive o campeonato mundial como um objetivo claro, mas este ano tudo correu bem. Após alcançar uma grande temporada, tornou-se um objetivo importante para mim vencer o campeonato mundial, e mal posso acreditar que isso aconteceu".

Em um testemunho de sua dominação, a vitória decisiva de Pogacar mostra sua superioridade. No domingo, na Suíça, ele atacou com cerca de 100 quilômetros restantes, ultrapassou o grupo de fuga e deixou para trás o único competidor que lhe fez frente, o francês Pavel Sivakov.

Embora o ataque tenha sido uma jogada não planejada, Pogacar compartilhou seus pensamentos após a competição: "Tínhamos planos para manter a corrida sob controle, mas a corrida avançou antes do que esperávamos, e não sei no que estava pensando, mas fui com a corrente, e por sorte deu certo para mim".

Finalmente, Pogacar garantiu a vitória com uma vantagem de 34 segundos sobre o australiano Ben O'Connor, que garantiu a medalha de prata, enquanto o defensor do título, o holandês Mathieu van der Poel, ficou com o bronze e liderou o grupo de perseguição.

O final triunfante da temporada de Pogacar cimentou seu lugar entre os melhores do ciclismo, já que agora pode ser considerado um vencedor de várias corridas em diferentes comprimentos e terrenos, mostrando sua versatilidade no esporte. Seus notáveis feitos deste ano, incluindo o campeonato mundial, sem dúvida consolidaram sua posição como uma força dominante no mundo do ciclismo.

