- Swiftsupporter é demitido por inquérito incorreto de Taylor Swift: RTL pede desculpas

Estudante universitária Laura Harbig de Munique ficou sem palavras quando o apresentador do game show alemão Günther Jauch fez a pergunta de 32.000 euros em uma terça-feira à noite: Quem foi a "Personalidade Internacional" mais pesquisada na Alemanha em 2023, superando a sensação pop americana Taylor Swift? As opções eram A: Margot Robbie, B: Rainha Camilla, C: Elon Musk ou D: Harry Kane.

A jovem, uma fã dedicada de Swift, teve dificuldade em aceitar que Margot Robbie havia recebido mais pesquisas devido ao filme "Barbie". Eventualmente, ela optou por Elon Musk, raciocinando que a tomada de controle da plataforma Twitter (agora X) poderia ter influenciado os hábitos de pesquisa dos alemães, como havia ouvido em um podcast. No entanto, havia um detalhe – o podcast era sueco.

Infelizmente, sua escolha estava incorreta, e nem mesmo a resposta correta, que foi revelada ser Harry Kane, que viu um aumento nas pesquisas após sua transferência para o Bayern de Munique, de acordo com a resolução do show. Infelizmente, isso também não estava correto.

"Quem Quer Ser um Milionário" admite erro

Em um comunicado de imprensa da RTL na quarta-feira, o show reconheceu o erro, afirmando: "Após uma revisão abrangente, determinamos que nenhuma das quatro opções apresentadas à Laura Harbig é a resposta correta. Taylor Swift foi, de fato, a 'Personalidade Internacional' mais pesquisada na Alemanha durante 2023."

A equipe expressou seu pesar, assegurando a Harbig que ela teria uma segunda chance de concorrer durante a semana de 3 milhões de euros do show. Eles se desculparam por qualquer confusão causada e prometeram atualizações sobre a data de exibição à medida que ficassem disponíveis.

