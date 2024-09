- Sven Hannawald enfrentou uma reação acalorada após o mergulho refrescante com elefantes.

Sven Hannawald, uma figura lendária do esqui alemão, conquistou status de lenda ao se tornar o primeiro atleta a vencer todas as quatro competições na Vierschanzentournee em 2002. Atualmente, ele serve como especialista em salto de esqui para a ARD.

No entanto, um vídeo de férias causou polêmica. Nele, Hannawald e seu filho tomam banho com um elefante no parque húngaro "Kimba Elephant Park". Sven sobe no tronco do elefante, enquanto seu filho fica em suas costas. O elefante então arremessa Hannawald para o ar, com Hannawald legendando o momento como "Lançamento de fim de semana feliz para você" no Instagram.

Crítica a Sven Hannawald

Este footage não caiu bem com todos. Activistas de direitos dos animais acusaram Hannawald de abusos sérios, com um usuário comentando "Pobre elefante. Sinto verdadeiramente pena que as pessoas maltratem animais assim". Outro crítico opinou "Isto parece mais abuso animal. Animais selvagens não deveriam ser submetidos a entretenimento humano".

A crítica aos elefantes no entretenimento não é nova; animais muitas vezes sofrem em condições subpar em alguns países. Após a reação dos ativistas, os defensores de Hannawald então entraram com pontos de vista mais simpáticos, "Eu vejo o abuso animal de forma diferente, como a confinamento de animais selvagens no circo, forçados a viver suas vidas em jaulas. Os elefantes neste parque húngaro, porém, têm muito melhor - eles são livres para vaguear".

Kimba Elephant Park sob escrutínio

É importante notar que o "momento trampolim" parece ensaiado entre o elefante e seu treinador. O treinador direciona os movimentos do tronco do elefante e não há sinais visíveis de violência.

A pessoa no vídeo é alegadamente o pai do treinador, enquanto o próprio treinador, Rene Casselly (também conhecido de "Ninja Warrior" na RTL), fica fora da vista. Casselly tem um passado controverso - em 2020, dois de seus elefantes morreram em circunstâncias misteriosas durante o transporte, levando a críticas recorrentes de ativistas de direitos dos animais.

Apesar da natureza ensaiada da interação, as ações mostradas no vídeo levantaram preocupações sobre crueldade animal. O papel do elefante na atividade pode ser visto como uma forma de exploração, levando a críticas de ativistas de direitos dos animais. Além disso, a história de controvérsia em torno do treinador, Rene Casselly, e as mortes súbitas de dois elefantes sob seus cuidados, adicionam combustível às acusações contra Hannawald e o Kimba Elephant Park.

Leia também: